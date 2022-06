Tombense x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário e escalação e mais do jogo da Série B 2022

Partida acontece neste domingo (26), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na tv e na internet

Tombense e Náutico se enfrentam neste domingo (26), no Estádio Soares de Azevedo, a partir das 11h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Tombense chega para o duelo após vencer o Novorizontino na última rodada, e ocupa a 7ª colocação do Campeonato, com 19 pontos conquistados.

Para o confronto desde domingo, o técnico Bruno Pivetti terá o retorno de Ciel, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols. Porém, o treinador terá os desfalques do volante Rodrigo e do meia Jean Lucas, suspensos. O zagueiro Ednei, lesionado, também não enfrenta o Náutico.

Já o Timbu vem de um empate no clássico contra o Sport, e está na 17ª posição, na zona de rebaixamento do Campeonato.

O técnico Roberto Fernandes não terá o zagueiro Carlão, suspenso, e o lateral Hereda, e os atacantes Kieza e Luiz Felipe, lesionados.

Prováveis escalações

Possível escalação da Tombense: Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho e Manoel Neto; Zé Ricardo, Nenê Bonilha, Keké, Renatinho e Kleiton; Ciel.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do TIMEB: Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Salomão; João Pedro, Eduardo, Gabriel Santiago e Jadson; Luidy e Guilherme Queiróz.

Desfalques da partida

Tombense:

Rodrigo e Jean Lucas: suspensos.

Ednei: lesionado.

Náutico:

Carlão: suspenso.

Hereda, Kieza e Luiz Felipe: lesionados.

Quando é?

JOGO Tombense x Náutico DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Estádio Soares de Azevedo - Muriaé, MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto - MT

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Fernanda Kruger - MT

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva - MG

VAR: Leone Carvalho Rocha - GO

Últimos resultados e próximos jogos

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 1 CSA Série B 12 de junho de 2022 Novorizontino 1 x 3 Tombense Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Tombense Série B 29 de junho de 2022 21h30h45 (de Brasília) Ponte Preta x Tombense Série B 3 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico Série B 10 de junho de 2022 Náutico 1 x 1 Sport Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas