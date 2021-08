Tolima confirma venda de Campaz para o Grêmio

O meia-atacante é um sonho antigo do clube, que o aguada em Porto Alegre para exames e assinatura do contrato

O Deportivo Tolima, da Colômbia, divulgou no final da tarde desta terça-feira (17), em sua conta oficial no Twitter, que aceitou a proposta do Grêmio por Jaminton Campaz. A negociação já estava muito bem encaminhada, faltando apenas o Tricolor enviar as garantias bancárias para que o Tolima liberasse o jogador. Entre Grêmio e Campaz já estava tudo definido

📍 Hemos aceptado la propuesta de @Gremio por el jugador de nuestro registro, Jaminton Campaz (@LeandroCampaz1). Le deseamos éxitos en su prometedora carrera en el fútbol de Brasil. — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) August 17, 2021

O meia atacante é um desejo antigo do Grêmio, que superou a concorrência de outros clubes brasileiros e também do exterior.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A primeira proposta gremista, de três milhões e meio de dólares, foi recusada pelos colombianos, o que fez os dirigentes gremistas fecharem a negociação em quatro milhões de dólares, mais gatilhos, que poderão render mais quinhentos mil dólares ao Tolima, caso Campaz atinja metas estabelecidos em contrato.

Focado no jogo desta quarta-feira (18), contra o Cuiabá, os dirigentes gremistas ainda não se manifestaram oficialmente sobre a contratação de Campaz, e aguardam a chegada do meia atacante em Porto Alegre para realização de exames clínicos e assinatura de contrato.