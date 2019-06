Todos querem treinar: pausa da Copa América vira muleta para clubes em crise

Praticamente todos os times com dificuldades dizem que devem melhorar depois de um período focado em treinamentos na paralisação do Brasileirão

Após o empate em 0 a 0 com o neste domingo, o técnico Fernando Diniz disse que a parada da será "importante para trabalhar todas as frentes" do time. A pausa é valorizada também pelo rival, que usará a pausa para que o técnico Jorge Jesus comece a colocar suas identidade na equipe.

No , o técnico Fábio Carille disse que o calendário apertado iria forçar o time a jogar "um pouquinho feio" e que só depois de um tempo de descanso e treinamento durante a pausa da Copa América que o time teria chance de deslanchar.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

"Acredito que a gente vá fazer uma segunda parte de Campeonato Brasileiro melhor do que a gente fez até agora", concordou Vágner Love na mesma entrevista em maio sobre o Corinthians. O otimismo lembra Renato Gaúcho, que disse que "o vai voltar melhor depois da parada".

No Morumbi a expectativa é de mudanças no elenco: "Tem essa parada em que muitas coisas podem acontecer", disse Cuca sobre possíveis vendas e compras dos jogadores.

Os exemplos poderiam seguir. O que não falta no Brasileirão é gente prometendo usar a parada da Copa América para finalmente treinar e revolucionar o time.

O clima de pré-folga já até parece ter atingido o campeonato, que vê nessa oitava rodada a sua pior marca de gols na história dos pontos corridos: apenas 12 gols marcados, igualando a 32ª rodada de 2015. O que pode salvar o recorde negativo é o duelo entre e na noite desta segunda.

O argumento dos treinadores dá a entender que o que impede os times daqui de ter um nível melhor é a falta de tempo para preparação, mas será que é só isso? E em um futebol julgado apenas por resultados, como torcedores e dirigentes irão reagir se a volta da Copa América até render atuações melhores, mas sem vitórias?

A pausa forçada do calendário até pode ajudar, mas soa como muleta. A mera chance da melhora acaba sendo usada como um objetivo que nem todos conseguirão cumprir.

Mais artigos abaixo

O assunto também traz de volta à tona a eterna questão do calendário. Se todos os times culpam a falta de tempo de treinamento, já passou da hora dos clubes agirem para fazer algo sobre o tema.

E se a primeira parte do Brasileirão surpreendeu pelas poucas demissões de técnicos, elas tendem a crescer depois da pausa. É hora de treinar mesmo.