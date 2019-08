Título do Athletico-PR no Japão rende provocações e piadas: Choritiba, buzinaço e mais

Furacão goleou o Shonan Bellmare por 4 a 0 e conquistou o título da J.League YBC Levain Cup/ Conmebol Sudamericana, a antiga Copa Suruga

Quem acordou cedo nesta quarta-feira viu o paranaense ser campeão internacional. No início do dia, o Furacão enfrentou o Shonan Bellmare no , goleou por 4 a 0 e conquistou o título da J.League YBC Levain Cup/Conmebol Sudamericana, a antiga .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Marcelo Cirino, Rony, Thonny Anderson e Braian Romero fizeram os gols do Athletico, com destaque para o golaço de Rony no Estádio Shonan BMW Stadium Hiratsuka, em Hiratsuka, no Japão.

Mais artigos abaixo

Antes mesmo de a partida acabar, as piadas e provocações começaram nas redes sociais. Sobrou principalmente para o , rival do Athletico, mas também teve piadas sobre a passagem do time paranaense pelo Japão.

Veja as principais reações:

Não custa relembrar:



Athletico: Dois títulos internacionais;

Choritiba: Uma vitória internacional.



Já sabemos novamente quem é o maior no Estado e fora dele também. — Álex (@alex_biega) August 7, 2019

Buzinaço na Batel agora #athletico — ian bora (@ianbora) August 7, 2019

gol de cabeça do cirino

gol pornográfico do rony

gol lindo do tonny anderson

athletico levando a copa suruga

tudo isso antes do almoço — petricowsky 🐍 (@athleticowpr) August 7, 2019

tava com saudade de ver o athletico colocando um time de verde na roda 😂😂😂😂😂😂 — Wellington Mengatto (@Mengatto) August 7, 2019

Athlético tá me acostumando mal...a cada 4 meses uma taça!#FutebolNaESPN #SHOXCAP — Atleticano, PR, brasileiro. (@RoderleyS) August 7, 2019

Muito bom esse gramado sintético japonês. #Athletico — ian bora (@ianbora) August 7, 2019

O athletico tá jogando contra o Paraná do Japão. — Douglas Morinigo (@Douglasmarcoll) August 7, 2019