Tite surpreende: Fernandinho é o titular contra a Bolívia

O jogador do Manchester City substitui o lesionado Arthur e só iniciou três vezes ao lado de Casemiro sob o comando do treinador

Após a lesão de Arthur, o substituto mais esperado para a vaga no meio-campo era Allan – que entrou no lugar do jogador do no amistoso contra Honduras. No entanto, Tite surpreendeu ao optar por Fernandinho para fazer dupla com Casemiro na estreia da seleção brasileira na , nesta sexta-feira (14), contra a .

Uma escolha marcante simbolicamente: no último jogo competitivo do , a ausência de Casemiro foi muito sentida pela equipe ao mesmo tempo em que Fernandinho foi crucificado. Estamos falando, obviamente, da derrota por 2 a 1 para a , nas quartas de final do Mundial de 2018. Suspenso por causa do acúmulo de cartões amarelos, Casemiro não pôde entrar em campo e Fernandinho foi o titular em seu lugar, ficando marcado pelo gol contra que abriu o caminho para os belgas.

Mas se a última lembrança é das piores, Tite parece apostar nas suas memórias pré-Mundial de 2018. Desde que assumiu o comando do Brasil, o treinador escalou Casemiro e Fernandinho como titulares em três amistosos que, naquela época cercada de otimismo, aumentaram ainda mais a expectativa por uma campanha vitoriosa nos campos russos: os respectivos jogadores de e estiveram juntos nas vitórias sobre (3 a 1), (1 a 0) e (2 a 0).

O que esperar?

Casemiro e Fernandinho atuam em posições idênticas em seus clubes: logo à frente da linha de defesa, auxiliando nas transições. O que muda, entretanto, são as características de cada um. O primeiro, titular inquestionável de Tite, é um jogador mais de pegada e marcação. Já Fernandinho consegue chegar mais ao ataque, contando com um passe mais qualificado e auxiliando um pouco mais nas oportunidades ofensivas.

Isso fica claro não apenas nos números dos jogadores por Real Madrid ou Man.City, mas sob o próprio comando de Tite. Nas dez vezes em que foi titular com o treinador, Fernandinho criou, em média, uma chance de gol por partida (10 no total). Casemiro criou menos em média (20 em 25 participações como titular), mas foi mais eficiente: duas assistências. A expectativa contra a Bolívia é de ver Fernandinho avançando mais. A escolha pelo jogador, entretanto, parece mais fundamentada em experiências de um passado já recente do que dentro do que se esperava.