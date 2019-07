Tite rebate acusação de Messi: "Tem de ter mais respeito"

Treinador da seleção brasileira foi duro ao rebater as declarações do argentino, que falou em Copa América "armada" para o Brasil

Lionel Messi acusou a Conmebol de ter “armado” a do . Campeão, Tite não gostou e reagiu duramente ao camisa 10 rival na coletiva de imprensa após o título no Maracanã.

“Aquele que eu reputei como extraordinário, extraterrestre, tem de ter um pouquinho mais de respeito e aceitar quando ele é vencido. Fomos prejudicados em uma série de jogos. Muito cuidado. Estou colocando direto. Ele botou pressão muito grande pela grandeza que ele tem. Ele tem de ter um pouquinho mais cuidado e respeito”, disse Tite, que continuou.

“Nós jogamos limpo contra a o tempo todo. Eu quero entender isso como um momento... Ele foi expulso de forma injusta, era o Medel. No máximo amarelo. Tivemos de passar por cima de arbitragem hoje. E eu recebi pergunta de dois jogos que tínhamos tido dificuldades antes. A gente passou por cima. Calma, cuidado e respeito”, pediu o treinador.

Quem também demonstrou desconforto com as palavras do camisa 10 argentino foi Daniel Alves, eleito craque da Copa América: “Não concordo com o que o Messi disse, nós trabalhamos muito para sermos campeões. Suamos muito”, disse na zona mista.

Veja mais jogos ao vivo que em qualquer outro lugar! Teste o DAZN grátis por um mês

Amigo de Messi, onde colecionou títulos pelo , Dani Alves teve um tom um pouco mais apaziguador ao de Tite. Entretanto manteve forte a mensagem de que o argentino errou em suas palavras.

"Posso entender que o Messi esteja chateado, mas não concordo que isso está comprado porque o suor que deixamos para conseguir foi muito grande", completou.