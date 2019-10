Tite foge de comparação com Jorge Jesus, elogia Flamengo e diz que queria convocar Gerson

Técnico da seleção brasileira evita comparação com português, faz elogios ao futebol do Flamengo nesta temporada e admite desejo de ter Gerson no time

A seleção brasileira não foi o único tema da entrevista coletiva concedida por Tite na manhã desta sexta-feira (25). O , finalista da e líder do Campeonato Brasileiro, também foi citado pelo técnico. Ele fugiu de comparação com Jorge Jesus, elogiou o trabalho feito no clube da Gávea e admitiu que gostaria de convocar Gerson.

A primeira pergunta foi sobre o desejo de contar com Gerson na equipe para os amistosos contra e , em 15 e 19 de novembro, respectivamente. O técnico adotou a política de não convocar atletas que defendem clubes do . Por isso, não levou jogadores do Flamengo.



"Vou até fazer uma inconfidência. O cara passou ali e falou: 'Gostou?' Eu disse: 'Parabéns'. Ele falou: 'Convoca o Gerson'. E eu disse: 'Eu não, depois vocês vão me pegar.' Mas taí, um que eu gostaria de convocar é o Gerson", declarou em entrevista coletiva.

Tite relembrou os jogadores do Flamengo que estiveram sob seu comando na seleção brasileira e parabenizou o time pelo que tem feito na atual temporada. O Fla é líder do Brasileirão, com dez pontos de vantagem para o , e finalista da Copa Libertadores da América.

"Tem uma relação, como tenho tido de transparência. Em parabenizar o Flamengo, tenho Diego que já trabalhou conosco, Rafinha, Felipe Luís, Arão, Bruno Henrique, Gabigol... Está aí, fica externado. É para eles curtirem, são momentos especiais. Sobre calendário, a gente não pode bater numa situação que já está colocada", comentou.

"É muito profunda a pergunta, a gente entra em detalhes táticos muito abrangentes. Tu colocou, sim, o aspecto equilibrado que o Flamengo tem em termos criativos, sólidos. Ela está em um processo de evolução e daqui a pouco conquistas importantes. Trago o modelo da seleção e comparar fica um pouco injusto. Aí tu pega e quebra o tornozelo do cara. Pega o melhor do momento do Flamengo e compara com o pior momento da seleção, que não vence há quatro jogos. O sistema do Flamengo é de 4-4-2, com quatro articuladores e dois atacantes. As mecânicas são rápidas, construidas... Sim. Das partidas oficiais só perdemos uma, temos média de 2,3 gols por jogo. A gente se esquece disso, agora que está num momento difícil eu estou recordando. Essa é uma referência de ideia de futebol", acrescentou.



Por fim, ele foi questionado sobre comparações de seu trabalho com o de Jorge Jesus no Flamengo.

"Agora é momento de oscilação que não tem me agradado. Mas para construir equipes com essa força de enfrentamento... O que ela é similar ao Flamengo, não sei. Vocês têm condição de comparar, buscar, e deixar uma ideia de trabalho se consolidar, como é o Flamengo", concluiu.

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson ( )

Ederson ( )

Daniel Fuzato ( )

Laterais

Danilo ( )

Emerson (Real Betis)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi ( )

Zagueiros

Thiago Silva ( )

Éder Militão ( )

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Arthur ( )

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá ( )

Douglas Luiz ( )

Philippe Coutinho ( )

Atacantes

David Neres ( )

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison ( )

Rodrygo (Real Madrid)

Willian ( )