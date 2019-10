Tite confirma time e mudança de esquema tático da selecão

Treinador revelou os 11 atletas que entrarão em campo contra Senegal, comentou a nova fase que vive a Canarinho e afirmou: "Neymar é top3"

A seleção brasileira encerrou a preparação para encarar , nesta quinta-feira(10), pelo primeiro jogo da rodada dupla do Global Tour deste mês de outubro. Depois da atividade, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e confirmou os 11 titulares que iniciarão a partida.

O treinador vai levar a campo o seguinte time: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O comandante lamentou o fato de deixar Cebolinha no banco de reservas.

"Fico chateado por tirar o , mas mostra que tenho outros jogadores prontos para ir bem se precisar.

Abaixo, confira os principais trechos da entrevista coletiva de Tite:

Mudança de esquema tático

"Em termos táticos estamos agora num 4-4-2, com Firmino e Neymar na frente, Gabriel, um atacante de lado e um meia-atacante do outro, que é Coutinho, além de dois meio-campistas centrais. É o modelo de jogo que busca para dar dinâmica, como foi no segundo tempo contra a (amistoso de setembro). Foi nosso melhor momento nos últimos jogos. Não posso ficar enraizado numa ideia. Houve algumas etapas importantes. Nas eliminatórias tínhamos 4-3-3 com Coutinho flutuando, com um no meio e dois agudos. Tinha o Neymar do e o Gabriel Jesus como central. Depois Renato machucou na Copa, entrei com Willian, mas ele fazendo mais a banda, jogador de lado, um agudo. Eventualmente fazia flutuação, mas ficava mais um 4-3-3. Nesse meio tempo Neymar ficou mais central, jogando com Cavani e Mbappé na frente. Na , trouxemos dois jogadores de lado e Coutinho jogando como no , com Firmino vindo rodar fora, mas Coutinho atrás do Firmino. Agora Neymar fica no centro, numa fase defensiva não vai para o lado demais para que seja sempre o penúltimo ou último adiatado. Com Coutinho sendo antepenúltimo. Neymar fica mais próximo do gol, mais centralizado. A transição defensiva o Coutinho vai fazer mais."

Oportunidade aos "novatos"

"Futebol é o que se vê e o que se sente. Às vezes tem fora do jogo, o convívio, o treino, mesmo que seja período mais enxuto dessa vez. Mas é a realidade minha e das outras seleções também. Pode entrar um pouco, às vezes dois jogos, ter grau de competitividade. O Everton, por exemplo, iniciou a Copa América como reserva, oscilando, ora jogando ele ora o David Neres".

Neymar Top3

"Neymar é top 3 em condições normais, sem lesão, com treinamentos, regularidade em campo, participação normal. A maturidade, o fim das lesões, seguir com saúde, a retomada daquele nível, ele vai estar de novo entre os melhores".

Sádio Mané

"Jogador muito móvel, ágil, tem habilidade, tem lance pessoal muito forte. Vimos treinamento do lá mesmo. Na beira do campo você vê, sente o treino, quanto ele é ágil, móvel, vertical. Por isso o escolhi como terceiro do mundo. Antes, indiquei o Salah, mas nessa campanha da última temporada ele foi mais efetivo. Meu voto não foi de quem é melhor, mas de quem fez a melhor campanha".