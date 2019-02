Thiago Neves usa tragédia em Brumadinho para provocar Atlético-MG

Jogador do Cruzeiro publicou uma imagem do CT Alvinegro fazendo alusão à barragem de Brumadinho

Thiago Neves, meio-campista do Cruzeiro, fez uma publicação de mau gosto em seus stories do Instagram que está gerando muitas críticas e polêmica.

O jogador publicou uma imagem do CT do Atlético-MG, em Vespasiano, e escreveu: "Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região", fazendo alusão à queda do Galo para a Série B em 2005 e à barragem de Brumadinho-MG, que se rompeu há pouco mais de uma semana, deixando 134 mortos, e 199 pessoas desaparecidas até o momento.

Não acredito que o Thiago Neves teve coragem de postar isso nos stories. Tudo tem limite. Famílias foram destruídas com rompimento da barragem e não existe desculpa plausível para fazer piada com isso. Futebol não tem carta branca pra tudo não. Que vacilo do craque! pic.twitter.com/b1WgHNWXtM — O Time do Povo! (@OTimedoPovoCEC) February 4, 2019

No último dia 26, um dia após a queda da barragem, o jogador havia publicado na mesma rede social um apelo de oração às vítimas da tragédia.

Em resposta à provocação do jogador, o Galo fez uma publicação em seu Twitter:

Aqui não brincamos com tragédia. Estamos preocupados em ajudar! pic.twitter.com/zXPQ0gGEzh — Atlético (@Atletico) 4 de fevereiro de 2019

O jogador do Cruzeiro publicou, em seguida, um pedido de desculpas pela brincadeira de mau gosto: