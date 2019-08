Terceiro uniforme do Palmeiras tem Cruz de Savoia como distintivo; veja as fotos

Novo kit de jogo é uma homenagem aos 105 anos do clube paulistano

O lançou nessa sexta-feira (23) o seu terceiro uniforme para a temporada. Com um tom mais claro de verde e com a Cruz de Savoia como distintivo o novo manto tem o objetivo de homenagear os 105 anos do clube que serão completados no próximo dia 26 de agosto.

A estreia do novo manto será no dia 10 de setembro, quando o Palmeiras enfrenta o no Allianz Parque pelo Brasileirão.

Veja as fotos do novo uniforme:

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Mais artigos abaixo



(Fotos: Divulgação/Palmeiras/Puma)