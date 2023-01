"Tenho que mostrar serviço e provar meu valor": o desafio de Kosei Okazawa, de 19 anos, com a camisa 10 do Red Bull Bragantino

Escolhido para usar a 10 na Copinha, que é a vitrine dos jovens jogadores no Brasil, japonês está assumindo o desafio com determinação

Há um jogador japonês que está se esforçando muito com o camisa 10 do time sub-20 do Red Bull Bragantino: Kousei Okazawa. O meio-campista foi promovido ao time principal no ano passado pela academia do Cerezo Osaka e está emprestado ao clube paulista desde agosto.

A transferência se deu pela Yanmar, uma empresa que tem laços históricos com o Brasil e é patrocinadora do clube em 2022-23. Em 1957, estabeleceu sua primeira subsidiária no exterior, justamente em solo brasileiro, em São Paulo, e contribuiu para a vida do povo e para o desenvolvimento da indústria no Brasil. No futebol, jogadores brasileiros, como Nelson Yoshimura, estão ativos desde os dias do Yanmar Diesel Soccer Club, o predecessor de Cerezo Osaka, e há uma história de interação ativa com clubes brasileiros.

Okazawa disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que é considerada a porta de entrada para o futebol brasileiro profissional. Originalmente, o prazo de empréstimo estava previsto para terminar em 15 de dezembro, mas o clube pediu para ele participar do torneio.

"Fui encarregado de usar a camisa 10. Estou disputando este torneio com uma determinação realmente forte".

Red Bull Bragantino

Eu queria sair para o mundo, mas o mundo não é nada fácil

O Red Bull Bragantino é sediado em Bragança Paulista, cidade localizada a cerca de 90 km de São Paulo. Fundado em 1928 como CA Bragantino, fundiu-se com o Red Bull Brasil e, em 2019, renasceu. No mesmo ano, foi campeão da Série B e promovido à Série A. É também um clube que está fazendo um progresso notável, terminando em segundo lugar na Copa Sul-Americana de 2021.

Você chegou ao Red Bull Bragantino em um empréstimo no meio do ano. Conte-nos como se sentiu quando ouviu essa história e sua primeira impressão do clube novo.

"O que mais me surpreendeu é que essa foi minha primeira vez no exterior. Conheço alguns jogadores brasileiros no mundo, mas também estava curioso sobre como realmente é o Campeonato Brasileiro… Quando cheguei às instalações pela primeira vez, senti que o quarto era muito espaçoso, com muita natureza. Há três campos de futebol no local, e uma instalação onde você pode jogar basquete, uma onde você pode fazer musculação, uma para exame médico, etc. Tive a impressão de que era um ambiente onde você pode se concentrar no futebol 24 horas por dia, então desde a primeira semana após a minha chegada, eu pensei: "Se eu jogar aqui, posso definitivamente melhorar muito".

O ambiente e a língua são diferentes. Como você se adaptou a isso?

"A parte mais difícil foi a língua. Meus companheiros falavam comigo, mas eu não sabia o que estavam dizendo. Então, eu estudei algumas palavras por conta própria, e eles também me ensinaram, e pouco a pouco fui entendendo melhor o que eles diziam. Fico feliz se conseguir entender meus companheiros, e se consigo compreender os sentimentos do adversário, isso vai me ajudar a lidar com eles no futebol."

Acredito que a transferência para o exterior não é apenas para jogar, mas também para o crescimento pessoal.

"Comecei a falar mais com as pessoas ao meu redor do que quando estava no Japão. No Brasil, as coisas são diferentes do Japão. Acredito que experiências em diferentes ambientes podem me ajudar a crescer como ser humano."

Atualmente você está jogando pela equipe sub-20. Qual é a sua impressão sobre a equipe?

"A primeira coisa que pensei é que teria muitos jogadores técnicos, muito habilidosos. Dribladores como (Kaoru) Mitoma estão na ativa recentemente, mas tive a impressão de que havia mais passadores do que dribladores no Japão, mas no Brasil há muitos jogadores que se esforçam muito nos jogos. Eles sempre miram no gol, de qualquer posição. Eles são grandes e, embora tenham mais ou menos a minha altura, eles são muito fortes, não é fácil jogar contra eles.

Eu sinto neles uma forte tenacidade de que nunca vão perder no um contra um. Fiquei mais surpreso que se eles levassem o drible, puxavam forte minha camisa por trás ou então faziam a falta para me impedir. Na primeira vez, quando passei por um jogador e ele me agarrou para me parar, eu pensei: "Que diabos é isso?". Mas agora já é uma coisa do dia a dia. A obsessão pela bola é completamente diferente do Japão, e isso me surpreendeu."

Como esta experiência o afetou?

"Quando eu estava jogando no Japão, eu sempre disse que queria jogar mundo afora. Quando saí do país, senti que "o mundo não é tão doce". Acho que minha obsessão por uma bola mudou muito no último semestre."

Tenho a impressão de que você tem um bom controle sobre a bola, mas você está ficando ainda mais obcecado?

"Quando cheguei aqui, tudo estava ruim. Meus companheiros de equipe me disseram muitas vezes para "lutar mais" e "não perder a bola". Estou fazendo o meu melhor em mim, mas todos os jogadores são fortes no controle da bola. Quando pensei em como poderia ganhar, não podia fazer a mesma coisa que outros atletas em termos de dieta e treinamento muscular, então pensei: "Estou em falta aqui, então tenho que fazer isto". Comecei a jogar de forma inteligente, como mudar o timing para conseguir a bola."

Você sente alguma mudança em termos de jogo em comparação com quando você começou?

"Eu sinto muita. Não apenas na defesa, mas também no ataque, quando recebia a bola, começava a correr para frente primeiro. No primeiro mês da minha chegada ao Brasil, eu estava consciente de aumentar o número de jogadas para fazer gols, então desde então eu tenho jogado com um forte foco nos gols."

Red Bull Bragantino

Não quero que as pessoas digam que não sou bom porque o japonês é o número 10.

Okazawa foi treinado na Academia Cerezo Osaka. Quando foi registrado no sub-18, foi registrado como jogador do tipo 2, e fez sua estreia na J3 aos 16 anos de idade, com a equipe sub-23. No ano passado, quando foi promovido ao time principal, fez sua estreia e marcou um gol na Copa Levain contra o Oita Trinita, em março. Embora tenha deixado um forte impacto, ele ainda não tinha jogado a liga. Em relação ao empréstimo que ocorreu em tais circunstâncias, ele afirma: "Foi uma decisão corajosa, não tenho arrependimentos e foi realmente bom".

Parece que foi um meio ano rico que você não pode experimentar no Japão.

"Quando soube da oferta de transferência, quando pensei com calma, também pensei: "Não gosto disso". Joguei a Levain Cup e a Copa do Imperador, e estava na J1 League, então queria ficar. No entanto, também sentia que, se continuasse do jeito que estava, não conseguiria vencer Hiroaki Okuno, Riki Harakawa e Tokuma Suzuki, e sentia que tinha que mudar alguma coisa.

Eu tomei a decisão de me transferir para o Bragantino, e agora estou no sub-20, mas tenho conseguido resultado em um torneio que chama muita atenção no Brasil. Acho que cresci muito como jogador de futebol e como pessoa, então acho que essa transferência será um ponto de virada na minha carreira."

Quando você voltar para o Cerezo Osaka, terá confiança para competir pela posição?

"Até então, mesmo estando no jogo, eu estava preocupado se realmente estava bem. Mas agora não tenho esse tipo de ansiedade e acho que adquiri uma habilidade para enfrentar meus grandes veteranos. Depois de voltar ao Japão, estou ansioso por isso e estou animado."

Você se importou com o resultado do Cerezo Osaka enquanto estava fora?

"Estou no clube desde o ensino fundamental, então meu amor pelo Cerezo naturalmente ficou mais forte, e tenho me informado de todas as partidas desde que saí. Eu verifiquei as partidas que Sota Kitano jogou, conversei com ele e perguntei: "Bom trabalho, como você fez isso?" Quando perdeu na final da Levain Cup, ele ficou muito frustrado. Tenho um forte desejo de entrar em campo e vencer o campeonato no ano que vem."

Você já jogou duas vezes na Copinha, marcou gols e deu assistências. O seu sucesso na competição lhe deu confiança?

"Estou encarando o desafio com muita determinação e ganhei confiança. No entanto, também vejo isso como um ponto de passagem. Como estou no time, é meu papel ajudá-los a vencer. Me deram a camisa 10, mas não quero que os brasileiros digam que eu consegui porque sou o japonês do time. Estou disputando este torneio com uma determinação muito forte (o Red Bull Bragantino foi eliminado nas oitavas de final)."

Quando recebeu a 10, você ficou mais confiante?

"Sim. Antes de vir para o Brasil, eu não ligava muito para o número da camisa, mas desde que cheguei, sinto muito que o número 10 é a cara do time. Pelé, que era um 10 aqui no Brasil, faleceu recentemente, e Neymar disse: "Antes de Pelé, o número 10 era só um número". Agora, não importa para qual time você olhe, o primeiro jogador que você vê é o 10. E eu quero jogar de uma forma que não me envergonhe porque fui encarregado do número 10."

É a prova de que em meio ano seu talento já foi reconhecido.

"Há cerca de dois meses, eu fiquei um longo tempo no banco, mas pensei: “não posso continuar assim”. Desde que cheguei ao Brasil, pensei que tinha que ir bem, me mostrar e depois retornar ao Japão. O fato de ter conseguido seguir em frente sem deixar esse sentimento cair, seguir tendo um um propósito e uma razão clara para estar aqui, acho que é a razão pela qual estou carregando o número 10."

Isso significa que a mentalidade de crescer a cada vez, incluindo o ensino fundamental e médio, não mudou.

"Sim. Sou um jogador que começou de baixo, não sou uma estrela, não recebo muita atenção e agora estou crescendo. Acho que esse tipo de vida me convém. A partir de agora, quero fazer o meu melhor para poder sonhar mais alto."

Red Bull Bragantino

Várias experiências no Brasil aumentaram a motivação para buscar a Europa

2022 foi um ano de grandes mudanças para Okazawa. Um empréstimo para o Brasil e a Copa do Mundo do Qatar. Saindo do Japão pela primeira vez para enfrentar o mundo, ele presenciou jogadores da mesma geração disputando o Mundial. "Dentro dos meus pensamentos, sinto que é tarde demais." A vontade de buscar novos ares na Europa ficou ainda mais clara.

Você viu algum novo objetivo em sua experiência no Brasil?

"O pensamento recente que tenho na cabeça é o desafio no exterior. Mesmo no Brasil, bons jogadores estão indo cada vez mais para a Europa. Alguns jogadores de 18 anos já estão no Mundial e marcando gols. Quero me desafiar no exterior o mais rápido possível. O modelo para mim é Modric. É um objetivo para mim, mas para me aproximar desse tipo de jogador, tenho que sair o mais rápido possível para o mundo e jogar em um nível superior. Para isso, preciso mostrar resultados no Cerezo depois que retornar ao clube, senão não serei notado. Vou continuar trabalhando duro mesmo depois de voltar e gostaria de passar minha vida com o objetivo claro de me desafiar no exterior."

Como jogador da Cerezo Osaka Academy, que tipo de imagem você deseja mostrar aos seus jogadores juniores?

"Acho que ser ativo no time principal será um grande modelo para os jogadores da base. Quando eu estava na academia, vi Kakitani Yoichiro e Minamino Takumi jogando bem e pensei: 'Quero ser como eles'. Agora tenho que me tornar o tipo de jogador com que sempre sonhei. Carrego esse sentimento no meu coração mais do que as pessoas ao meu redor pensam, e quero me tornar um jogador de futebol profissional que possa viver como um graduado da academia. Mesmo agora que estou jogando no Brasil, gostaria de dar a eles sonhos, coragem e esperança de que possam ter um bom desempenho e competir no cenário mundial."

Se você fosse dar um conselho para crianças que pretendem se tornar jogadores profissionais de futebol, o que você diria?

"Como todo mundo que joga futebol, acho que meu sonho para o futuro é ser jogador de futebol profissional. Ao almejar isso, acho que haverá momentos em que vou me sentir deprimido e momentos em que as coisas não vão correr bem. Se você tiver uma ideia firme do que realmente quer ser no futuro, não vai dar errado. Não importa qual seja a situação, se você seguir em frente com seu sonho de se tornar um jogador profissional, acredito que definitivamente se tornará realidade, então quero que você dê o seu melhor."

Para Okazawa, qual é a principal força por trás de seu futebol?

"É minha família. Não vejo minha família há seis meses, desde que vim para o Brasil, mas a gente mantém contato todos os dias. Eu não teria chegado tão longe sozinho, e se eu alcançar um nível ainda mais alto, vou ser capaz de sustentar ainda mais minha família. Nos últimos seis meses, percebi que minha força vem deles."

Por último, fale um pouco sobre sua visão para o futuro.

"Teve Copa do Mundo agora, e assistir aos jogos do Japão me deu muita coragem e emoção. Mas também senti “inveja”. Eu definitivamente quero participar da próxima Copa do Mundo, e quero desempenhar um papel ativo nela e tornar meu nome conhecido pelo mundo. Eu quero me tornar um jogador que pode dar esperança, sonhos e emoção para crianças e jogadores que almejam se tornar profissionais."

Cerezo Osaka, Power of the Academy Vol.9, foca em Kousei Okazawa, que evolui no futebol brasileiro. (Entrevistador: Hisashi Oda/ data: 9 de janeiro)

Perfil Okazawa Kosei

Nascido em 22 de outubro de 2003, 19 anos, na cidade de Osaka. Cerezo Osaka Elite Class Osaka West School → Owada SSC → Cerezo Osaka West sub-15 → Cerezo Osaka sub-18 → Cerezo Osaka (tipo 2 ) e promovido ao time principal em 2022. Atuou em 30 jogos da J3, marcou 1 gol em 3 jogos da copa e participou de 3 jogos da Copa do Imperador. Em setembro do mesmo ano, mudou-se para o Red Bull Bragantino por empréstimo.