São Paulo x Palmeiras AO VIVO: siga em tempo real o jogo do Campeonato Brasileiro

Rubens Chiri/saopaulofc.net

Finalistas do Paulistão 2021, adversários nas quartas de final da Copa Libertadores 2021, e agora se enfrentando pelo Brasileirão, São Paulo e Palmeiras têm um longo histórico de confrontos. As duas equipes já se enfrentaram 328 vezes pelas contas são-paulinas, e há muito equlíbrio entre os rivais: 111 vitórias do Tricolor contra 109 triunfos do Verdão, além de 108 empates. Clique aqui e veja todos os números do clássico.