Palmeiras 1 x 1 Vasco: Cruzmaltino empata fora de casa e se distancia da zona de rebaixamento

e empatam por 1 a 1 em jogo adiado da primeira rodada do Brasileirão. Breno Lopes abriu o placar no jogo disputado no Allianz Parque. Martín Benítez, em cobrança de falta, igualou o marcador.

Com o resultado, o , que usou o time todo reserva, chega a 52 pontos conquistados e fica na quinta colocação. O chega a 36 pontos e ocupa a 14ª posição.