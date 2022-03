Galatasaray x Barcelona AO VIVO: as oitavas de final da Liga Europa em tempo real

O Barcelona marcou em 11 diferentes jogos contra times turcos (30 gols ao todo) e só perdeu em uma oportunidade (9 vitórias e um empate). Porém, foi contra o Galatasaray, em novembro de 1994.

1 - @FCBarcelona 🔵🔴 scored in 11 different European games against Turkish teams (30 goals overall) and just lose once (W9 D1), but it was against Galatasaray on the road in November 1994 (2-1). Caution.#UEL pic.twitter.com/4icaL6L0mD