Cuiabá x Flamengo AO VIVO: siga em tempo real o jogo da 8ª rodada do Brasileirão

Desfalques do Cuiabá: o lateral-direito João Lucas (suspenso e questão contratual); o meia Murilo Rangel (lesão muscular); e o zagueiro Everton Sena (lesão no joelho).

Desfalques do Flamengo: Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão com suas seleções na disputa da Copa América. Diego Alves foi poupado por causa do desgaste da sequência de jogos.