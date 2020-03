Brasil x Alemanha na final da Copa de 2002: os melhores momentos da decisão

Depois de um começo bom no , a se estabeleceu: com troca de passes rápidas, a equipe europeia consegue chegar frequentemente com velocidade pelos dois lados e tem controle do jogo. De novo, por pouco a bola não chega em Klose, dentro da área, com oportunidade para chutar a gol.

As únicas boas jogadas do Brasil são com Kléberson, pela direita!

Brasil jogando mal nesses primeiros 15 minutos. Alemanha marca forte e tem levado vantagem nos duelos no meio. Os 3 R’s do Brasil ainda não tocaram na bola praticamente. Time ainda preso na defesa. | #FaixaEspecialSporTV — Futebol Total (de 🏠) (@Totalfut_) March 23, 2020