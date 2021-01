Athletico-PR 2 x 1 Flamengo: Furacão vence e segura ascensão rubro-negra

O -PR venceu o por 2 a 1, na Arena da Baixada, na tarde deste domingo (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abner e Kayzer fizeram para o Furacão, enquanto Gustavo Henrique anotou para os cariocas.

Com o resultado, o subiu para o 11º lugar, com 42 pontos. Já o Flamengo estaciona em terceiro, com 55 pontos marcados. Na próxima rodada, o Furacão visita o Ceará, enquanto o Mengão joga fora contra o Sport.