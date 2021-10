Tem alguém no mundo jogando mais do que Mohamed Salah?

A estrela de Liverpool teve um início de temporada elétrico, fortalecendo ainda mais seu legado em Anfield e no mundo

Quando Mohamed Salah recebeu a bola de Curtis Jones aos 76 minutos do confronto do Liverpool com o Manchester City, ele estava de costas para o gol e três defensores por companhia. Ele estava no canto esquerdo da área do pênalti, cercado e coberto. Nenhuma ameaça real.

Ou assim pensávamos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em um instante, e através da mais bela mistura de habilidade, força, equilíbrio e engenhosidade, Salah deixou João Cancelo e Phil Foden comendo grama. Colocou Bernardo Silva de costas. Depois esfolou Aymeric Laporte antes de finalmente, com uma precisão devastadora, disparar contra Ederson.

Gary Neville, comentando pela Sky Sports, chamou-o de "Um gol de outro planeta". Jurgen Klopp, falando depois do jogo, disse que as pessoas estarão falando sobre isso daqui a 50 ou 60 anos.

"Somente os melhores jogadores do mundo fazem gols como este", acrescentou o treinador do Liverpool. "Absolutamente excepcional".

Existe alguém no futebol mundial jogando melhor do que Salah neste momento? É uma pergunta legítima. O egípcio tem sido uma estrela há anos, mas raramente, se é que alguma vez, seu nível foi sido superior ao atual.

"Eu não acho que haja alguém melhor no mundo neste momento, não acho mesmo", disse Jamie Carragher, o ex-zagueiro do Liverpool, no domingo. Na BBC Radio 5 Live, Chris Sutton, um vencedor da Premier League com o Blackburn, estava de acordo.

"Não temos que entrar no assunto 'ele é melhor que [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo?'", disse Sutton. "Neste momento, ele é melhor do que eles".

É difícil argumentar, dada a forma de Salah. Já nesta temporada, ele tem nove gols e três assistências. Ronaldo, se quisermos comparar, tem cinco gols, enquanto Messi 'apenas' contribuiu com aquele impressionante gol contra o Manchester City desde sua transferência para o Paris Saint-Germain.

Salah, por sua vez, marcou em suas últimas sete partidas, igualando o recorde pessoal que estabeleceu durante sua primeira temporada no Liverpool em 2017-18. Ele terminou essa campanha com 44 gols em todas as competições, e com base em provas recentes ele não estará longe desse total desta vez.

"Ele é um dos maiores jogadores que já jogou pelo Liverpool", diz Carragher. "O Liverpool perdeu recentemente Roger Hunt, um dos maiores goleadores já vistos. Mo Salah está bem lá em cima, sem dúvida".

É difícil superestimar a importância de Salah para o Liverpool. Desde que chegou da Roma, em 2017, ele marcou 134 gols e deu 46 assistências em 212 jogos. Ele ganhou duas Chuteiras de Ouro, um prêmio de Jogador do Ano da PFA, a Liga dos Campeões, a Premier League, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes. Suas quatro temporadas completas em Anfield o viram terminar com 44 gols, 27, 23 e 31. E, nesta temporada perdeu apenas sete jogos do campeonato.

"Ele é absolutamente excepcional", disse Micah Richards, que jogou ao lado de Salah na Fiorentina. "Ele reforçou o papel que Arjen Robben e Franck Ribéry assumiram, com um recorde de gols que coloca à sombra muitos dos melhores camisas 9 da Europa".

É a presença de Salah, acima de todas as outras, que faz com que o Liverpool seja o candidato ao título nesta temporada. Alisson Becker, Virgil van Dijk e Sadio Mane são vitais, e Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson e Fabinho são fantásticos, mas Salah é quem faz a diferença.

"Sem Mo, Liverpool não está na briga pelo título nesta temporada", acrescentou Richards. "Muito simplesmente, ele é insubstituível".

Também não é apenas o número de gols que torna Salah tão especial. É a importância deles, a variação.

"Ele pode marcar todos os tipos de gols", disse Peter Crouch, o ex-atacante do Liverpool. "Ele é um daqueles jogadores em que você sabe o que vai acontecer, você sabe que ele quer chutar com o pé esquerdo, mas não vai conseguir impedi-lo".

Os gols de Salah na última temporada valeram 17 pontos para o Liverpool, e ele começou esta temporada em uma linha semelhante. Já marcou contra o Chelsea e o Manchester City e marcou o primeiro gol contra o Leeds United. Na Liga dos Campeões, ele marcou o gol de empate contra o Milan e o importantíssimo primeiro gol fora de casa no Porto. Em termos de artilheiros europeus para o Liverpool, apenas Steven Gerrard está acima dele.

"Ele é uma alegria de assistir, um assassino dentro e fora da área", disse Rio Ferdinand, o ex-jogador do Manchester United e da Inglaterra. "Ele é um assassino absoluto. Assista Salah e o que ele faz. Ele domina e destrói jogadores de alto nível regularmente. Ele faz o jogo parecer fácil, ele faz o futebol parecer fácil. Salah tem tudo isso".

Quem são seus equivalentes neste momento, então? Quem está rivalizando com ele como o melhor do mundo?

Messi e Ronaldo, naturalmente, sempre estão na conversa, embora com 34 e 36 respectivamente, o pico deles certamente já passou.

Kylian Mbappé é muito considerado para ser o jogador que vai assumir o lugar desses dois, mas até agora seus números estão atrás dos de Salah nesta temporada. Mbappé tem quatro gols e cinco assistências pelo PSG - impressionante, mas inferior por enquanto.

Na Alemanha, o sucesso de Robert Lewandowski durou uma década. Ele já tem 14 gols pelo Bayern de Munique nesta temporada, também. Somente a Covid-19 negou ao astro polonês uma Bola de Ouro no ano passado, e suas façanhas na Bundesliga confirmam seu status de um dos jogadores mais efetivos e consistentes do mundo.

Erling Haaland talvez seja o herdeiro do trono de Lewandowski quando se trata da camisa 9. O astro do Borussia Dortmund, aos 21 anos, tem 11 gols nesta temporada - embora três tenham sido marcados contra adversários do inferiores na Copa da Alemanha - e parece, como Mbappé, pronto para dominar o futebol.

Karim Benzema, por sua vez, é outro atacante que está jogando em outro nível neste momento. O Real Madrid está longe de ser um time fantástico, mas seu astro francês já tem 10 gols e, mais uma vez, deve carregar praticamente todas as suas esperanças nesta temporada. Aos 33 anos, e tendo vivido à sombra de Ronaldo durante os anos de pico de sua carreira, Benzema continua sendo uma das superestrelas mais subestimadas do mundo - se é que tal coisa existe.

O mesmo tem sido dito de Salah. Na terça-feira (5), foi publicado um artigo no site de um dos maiores jornais do Reino Unido. "Mohamed Salah é o melhor jogador do mundo - então por que ele não é mais idolatrado?", questionou a publicação.

Os torcedores do Liverpool, compreensivelmente, se espantaram. "Idolatrar Salah mais?", perguntaram eles. "Como, exatamente?!". O nome de Salah é cantado em todos os jogos, em casa e fora. Nenhum jogador vende mais camisas nas lojas do clube. Nenhum jogador é mais procurado quando se trata de autógrafos ou fotos com torcedores.

Os torcedores estão desesperados para que ele assine um novo contrato, já que o atual está nos 18 meses finais. Se ele é subapreciado ou subvalorizado em outro lugar - e com toda a honestidade, provavelmente não é - então certamente não é em Anfield.

"Você não pode não amar Mo Salah", disse John Arne Riise, o ex-zagueiro do Liverpool, à Goal. "Ele vai e vai e vai e está sempre sorrindo. Ele simplesmente nunca para. O que ele tem feito por tantos anos é simplesmente incrível, e espero que ele esteja por perto por muitos anos".

Nenhum torcedor dos Reds discutiria com isso. Por mais tempo que Salah permaneça em Merseyside, ele deve ser amado, desfrutado e adorado. Podemos nunca mais ver a sua espécie.

O melhor do mundo? Talvez ele seja.