Ted Lasso, temporada 4: elenco, data de lançamento e mais notícias da série de sucesso

Ted Lasso sempre foi um pouco enigmático para aqueles que não assistiram — cheio de reviravoltas inesperadas, grandes emoções e momentos que simplesmente acontecem. E agora, mais desses momentos estão a caminho.

A Apple já confirmou oficialmente que as gravações da quarta temporada de sua bem-sucedida série já começaram. Jason Sudeikis, que deu vida ao amado treinador de futebol americano que virou técnico de futebol, está pronto para reprisar seu papel premiado mais uma vez.

Ted Lasso capturou os corações de espectadores e críticos, com Jason Sudeikis liderando a série da Apple TV+ como o otimista e genuíno técnico Ted Lasso, encarregado de levar o clube fictício do futebol inglês, AFC Richmond, à glória. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o lançamento da 4ª temporada, a amada série de comédia com temática de futebol continua a conquistar corações em todo o mundo.

O programa foi celebrado não apenas por seu humor edificante, mas também por abordar questões de saúde mental com sensibilidade. Quando foi ao ar pela primeira vez, Ted Lasso varreu rapidamente o Emmy Awards de 2021, coroando Sudeikis como Melhor Ator, enquanto Hannah Waddingham e Brett Goldstein levaram para casa os prêmios de Melhor Atriz e Ator Coadjuvante, e a própria série venceu como Melhor Comédia.

Após uma jornada excepcional de três temporadas, Ted Lasso se consolidou como uma sensação cultural, ganhando elogios generalizados e conquistando 13 Emmy Awards. O sucesso da Apple TV+ encerrou sua terceira temporada com o que muitos consideraram um final conclusivo: o técnico Ted Lasso retornando aos Estados Unidos após três anos gerenciando o AFC Richmond.

Embora a terceira temporada tenha proporcionado o que parecia ser uma conclusão adequada para a história de Ted, a jornada ainda não acabou. Sendo um dos programas mais aclamados e amplamente adorados da Apple TV+, não é surpresa que os fãs estejam ansiosos por mais do seu humor característico e narrativa inspiradora.

Quando Ted Lasso retornará e quais estrelas estarão de volta para a edição mais recente? A GOAL analisa. Com a quarta temporada de Ted Lasso no horizonte, os espectadores podem esperar lições de vida e de futebol repletas de humor e emoção.

Membros do elenco da quarta temporada de Ted Lasso

Juntando-se a Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso estarão os favoritos dos fãs Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent) e Jeremy Swift (Leslie Higgins), com a Apple firmando novos contratos para o quarteto dos sonhos.

Brendan Hunt (Coach Beard) também está de volta, enquanto a nova temporada dará boas-vindas a novas faces, incluindo Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack (Prime Target), Faye Marsay (Andor), Rex Hayes (The Pact), Aisling Sharkey (Jurassic World: Dominion) e Abbie Hern (My Lady Jane).

Apple TV

Há uma mudança no elenco também — Grant Feely assume o papel do filho de Ted, Henry, anteriormente interpretado por Gus Turner. Notavelmente ausentes (por enquanto) estão alguns nomes familiares, como Phil Dunster (Jamie Tartt) e Nick Mohammed (Nate Shelley), levantando questões devido aos papéis centrais dos personagens nas temporadas anteriores.

Matthew Belloni, da Puck News, relatou que Dunster, que interpreta o querido Jamie Tartt do AFC Richmond, não retornará à série devido a conflitos de agenda, já que ele está ativamente envolvido em dois outros programas, The Devil's Hour, no Prime Video, e Surface, na própria Apple TV+.

Vários outros membros chave do elenco—incluindo Sarah Niles (Dra. Sharon Fieldstone), Anthony Head (Rupert Mannion), Toheeb Jimoh (Sam Obisanya), James Lance (Trent Crimm), Cristo Fernandez (Dani Rojas), Kola Bokinni (Isaac McAdoo) e Billy Harris (Colin Hughes)—não foram mencionados, o que significa que seus destinos na série aparentemente estão em aberto também.

Ao mesmo tempo, a expectativa é de que um "conjunto totalmente diferente de personagens" seja introduzido para impulsionar a história em uma direção diferente. Como os novos membros do elenco se encaixarão ainda é uma dúvida, e espectadores definitivamente podem esperar novas dinâmicas e histórias dentro da nova narrativa.

Com a história girando do lado masculino do AFC Richmond para o time feminino, alguns personagens podem ficar de fora, embora retornos surpresa ou participações pontuais ainda sejam possíveis.

Getty Images

Nos bastidores, o coração criativo de Ted Lasso permanece intacto. Sudeikis continua a acumular a função de protagonista e produtor executivo ao lado de Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. A produção também adiciona Jack Burditt (Unbreakable Kimmy Schmidt, Nobody Wants This) à equipe de produtores executivos, enquanto o co-criador Bill Lawrence está de volta, ainda que com um pé em seu outro sucesso da Apple, Shrinking. Goldstein está designado para escrever e produzir executivamente ao lado de Leanne Bowen.

Aqui estão os membros do elenco e personagens da terceira temporada de Ted Lasso. Estrelas confirmadas para retornar na quarta temporada foram destacadas em negrito.

Ator Personagem Jason Sudeikis Ted Lasso Hannah Waddingham Rebecca Welton Jeremy Swift Leslie Higgins Phil Dunster Jamie Tartt Brett Goldstein Roy Kent Brendan Hunt Treinador Beard Nick Mohammed Nathan Shelley Sarah Niles Dra. Sharon Fieldstone Anthony Head Rupert Mannion Toheeb Jimoh Sam Obisanya Cristo Fernández Dani Rojas Kola Bokinni Isaac McAdoo Billy Harris Colin Hughes James Lance Trent Crimm Juno Temple Keeley Jones Stephen Manas Richard Montlaur Moe Jeudy-Lamour Thierry Zoreaux Charlie Hiscock Will Kitman David Elsendoorn Jan Maas Mohammed Hashim Moe Bumbercatch Andrea Anders Michelle Lasso Annette Badland Mae Adam Colborne Baz Bronson Webb Jeremy Kevin Garry Paul Ellie Taylor Flo "Sassy" Collins Keeley Hazel Bex Phoebe Walsh Jane Payne Elodie Blomfield Phoebe Bill Fellows George Cartrick Ruth Bradley Sra. Bowen Dame Harriet Walter Deborah Welton Maximilian Osinski Zava Jodi Balfour Jack Becky Ann Baker Mãe de Ted

Data de lançamento e trailer da quarta temporada de Ted Lasso

Esperada para ser lançada em 2026, ainda não há uma data de lançamento ou trailer oficial disponível para a quarta temporada de Ted Lasso.

Dito isso, como apontam relatos recentes, Ted Lasso deve retornar por volta do início da Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho de 2026. Muitos dos jogos do torneio serão realizados nos Estados Unidos. A janela de lançamento da quarta temporada foi definida para "algum momento a partir do segundo trimestre" de 2026, de acordo com Channing Dungey, presidente da Warner Bros. TV.

Considerando tudo, a janela entre os meses de março e junho de 2026 ainda parece ser o período mais realista para o retorno do programa. As filmagens da quarta temporada de Ted Lasso começaram em junho de 2025 e devem avançar para a pós-produção em breve. Esse cronograma aponta para um lançamento antes de dezembro de 2026.

Grandes programas como este raramente são lançados no auge do verão europeu, pois a audiência tende a cair. Nada está oficialmente confirmado ainda, mas há um burburinho de que a quarta temporada poderia ser um retorno único e que esse poderia ser o capítulo final da série. Se for esse o caso, um final construído em torno da Copa do Mundo e com Ted voltando aos EUA para o evento seria uma despedida adequada.

O que Ted Lasso poderia explorar na quarta temporada?

Aqui está a sinopse oficial da Apple: "Ted retorna a Richmond, enfrentando seu maior desafio até agora: treinar uma equipe feminina de futebol da segunda divisão. Ao longo da temporada, Ted e o time aprendem a arriscar antes de olhar, tomando decisões que nunca pensaram que tomariam."

Quando a terceira temporada terminou, o AFC Richmond parecia pronto para lançar um time feminino depois que Keeley Jones apresentou a ideia para Rebecca Welton, dona dos Greyhounds. Isso poderia abrir a porta para Ted assumir o comando da equipe, preparando o palco para novos momentos cômicos enquanto ele navega pelos desafios únicos de treinar um time completamente diferente.

Enquanto isso, o lado masculino do AFC Richmond permanece nas mãos de Roy Kent, que assumiu o papel de treinador ao lado do Treinador Beard e de Nathan “Nate” Shelly. Com o clube tendo perdido por pouco o título da Premier League na última temporada, buscar essa conquista ainda pode estar no centro das atenções neste quarto capítulo.