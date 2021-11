Técnico do RB Leipzig ironiza arbitragem de empate com PSG: "Parecia que queria um autógrafo do Neymar"

Jesse Marsch, técnico do RB Leipzig, ironizou as escolhas do árbitro Andreas Ekberg após o empate em 2 a 2 com o Paris Saint-Germain, pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League. Para completar, o treinador disse que o juiz parecia querer um autógrafo de Neymar com suas decisões.

Marsch recebeu cartão amarelo no primeiro tempo da partida por protestar veementemente contra as decisões de Ekberg, já que o árbitro precisou marcar muitas faltas no começo da partida.

O treinador, em sua entrevista coletiva, criticou o juiz da partida: "Fiquei irritado com a atuação do árbitro desde o primeiro minuto. Vê-se sempre os grandes clubes serem respeitados pelos árbitros, em detrimento dos mais pequenos."

"O que muda é que por vezes não posso esconder as emoções. Temos de fazer de tudo para obter um pouco de respeito. Em vários momentos, parecia que o árbitro queria um autógrafo do Neymar depois do jogo", disse Marsch após o duelo.

O Leipzig teve um início avassalador, mas deixou o PSG virar com dois gols de Georginio Wijnaldum. Já no fim do jogo, o VAR observou um pênalti nos acréscimos, que Dominik Szoboszlai converteu a favor dos alemães.

(Foto: Getty Images)

Depois de Christopher Nkunku colocar o Leipzig na frente no início do jogo, o time alemão teve a chance de aumentar a vantagem em uma cobrança de pênalti, logo após Danilo ter derrubado André Silva na área no começo do jogo.

Silva até tentou, mas viu seu pênalti ser defendido por Gianluigi Donnarumma. O técnico do RB Leipzig disse que deixou a cargo de Silva e Emil Forsberg decidir quem bateria a cobrança.

“Normalmente decido dois nomes antes do jogo”, acrescentou Marsch. “Desta vez escolhi Forsberg e Silva. Eu disse que Emil poderia decidir."

"Silva parecia confiante, mas infelizmente errou. Mas Donnarumma também é um dos melhores goleiros do mundo."

Já Dominik Szoboszlai não teve problemas com sua cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Ainda assim, o meio-campista revelou uma conversa diferente que teve com Neymar antes de cobrar seu pênalti.

"Ele me perguntou: 'Você vai marcar?'. Eu respondi: 'sim'."

"Ele insistiu: 'tem certeza?'. Eu disse a ele: 'eu nunca erro'."