Técnico de novo time de Cristiano Ronaldo brinca: "Eu queria o Messi"

Rudi Garcia teve uma entrevista em tom bem humorado reconhecendo o feito de Messi na Copa do Mundo

Um momento, no mínimo, curioso aconteceu durante a entrevista coletiva do Al-Nassr, novo time de Cristiano Ronaldo. O treinador francês Rudi Garcia disse aos repórteres que seu objetivo era a contratação de Lionel Messi no lugar de CR7. A afirmação veio em tom de brincadeira e gerou risadas na sala de entrevistas.

O Al-Nassr é um time da Arábia Saudita e contratou Cristiano Ronaldo com o acordo de pagar ao português cerca de R$ 200 milhões por ano, um dos mais expressivos contratos esportivos de todos os tempos.

Aos 37 anos, CR7 firmou o compromisso de ficar dois anos no clube árabe, no que pode, ou não, ser o último clube de sua vitoriosa carreira.

Depois de Messi ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo e conquistar o sonhado tricampeonato mundial para a seleção sul-americana, Rudi Garcia não perdeu a oportunidade de brincar com a possibilidade de ter o camisa 10 da Argentina no seu elenco.

"Primeiramente, eu queria trazer Messi de Doha. Eu tentei trazer Messi diretamente de Doha", falou o francês.

A contratação de Ronaldo foi oficializada no penúltimo dia de 2021. Vale lembrar que após a eliminação no Mundial, CR7 treinou nas dependências do Real Madrid para se manter em forma. Chegaram a aparecer rumores de um retorno ao time da capital espanhola, mas o clube espanhol não demonstrou interesse no gajo.

O próximo jogo do Al-Nassr acontece na quinta0feira (5), quando o time enfrenta o Al-Ta'ee, pela Saudi Pro League. O português não deve jogar já nessa partida e ainda não se sabe quando será a estreia do cinco vezes melhor do mundo no futebol saudita.