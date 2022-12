Sylvinho, ex-treinador do Corinthians, fica próximo de acerto com a seleção da Albânia

Apenas detalhes separam o treinador do seu novo cargo na seleção europeia, de acordo com o empresário Edu Schimidt

Sem clube desde que deixou o Corinthians em fevereiro deste ano, Sylvinho está próximo de se tornar o novo treinador da seleção da Albânia. O ex-jogador conversa com os dirigentes da federação há alguns dias e está perto de ser anunciado como novo técnico do país dos balcãs.

Como soube a GOAL, apenas detalhes separam o técnico do anúncio oficial. O estafe do treinador, liderado pelo também ex-jogador Edu Schimidt, confirmou o avanço nas negociações com a federação albanesa.

“O que posso dizer é que estamos próximos do acordo com eles. Ainda restam alguns detalhes por resolver”, disse Edu Schmidt em contato com a reportagem da GOAL. Sendo assim, a tendência é de que as partes entrem em consenso e Sylvinho realmente se torne o novo treinador da Albânia.

Sylvinho esteve a frente do Corinthians por 43 jogos como treinador. Seu retrospecto foi de 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, com 42 gols marcados e 40 sofridos. O técnico deixou o clube em fevereiro, após sofrer muita pressão por parte da torcida corintiana por conta do futebol apresentado. Antes, passou pelo Lyon, onde fez apenas 11 partidas.