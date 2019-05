Sylvinho é o novo técnico do Lyon, confirma presidente do clube

Após goleada na penúltima rodada da Ligue 1, Jean-Michel Aulas confirmou ter acordo com o auxiliar de Tite

Presidente do , Jean-Michel Aulas confirmou o Sylvinho como novo treinador do clube. Após a goleada por 4 a 0 sobre o , na última partida da equipe em sua casa na , o dirigente explicou que o ex-jogador e auxiliar de Tite na chega com o aval de Juninho Pernambucano, novo diretor de futebol da equipe francesa.

“Nós vimos o Juni (Juninho Pernambucano) duas vezes em Los Angeles para chegarmos a um acordo com ele e agora nós temos. E ele virá, mesmo que ainda faltem alguns detalhes financeiros. Ele tem uma relação de amor com o Lyon e escolheu o Silvinho como treinador. E nós temos este acordo também”, disse Aulas.

Sylvinho chega para ocupar a vaga de Bruno Genésio. Será o primeiro trabalho do ex-jogador de , , , e como técnico principal.