"Sucesso de Son é esperança para o futebol da Ásia", elogia ex-United

Park Ju-sung elogia temporada do compatriota e o vê como "possível melhor asiático da história"

As atuações de Son nesta temporada deu esperança ao futebol asiático. É o que diz o ex-jogador e também sul-coreano Park Ju-sung, que acredita que o atacante do pode se tornar o maior jogador asiático de todos os tempos.

Na temporada 2018-19, o jogador de 26 anos foi um dos destaques dos Spur na Premier League, com 12 gols marcados e seis assistências.

Mas seu maior impacto no ano até o momento foi na , onde ajudou a levar os Spurs à final em Madrid, contra o , apesar da ausência do lesionado Harry Kane.

Son marcou três dos quatro gols do Tottenham contra o nas quartas de final e Park, que jogou pelo Manchester united entre 2005 e 2012, e que agora é embaixador do clube, elogiou o crescimento do jogador.



"Ele está fazendo um trabalho excelente no momento, com certeza", Park disse à Goal. "Ele está se desenvolvendo temporada após temporada e faz os torcedores esperarem ainda mais pela próxima temporada".

"Acredito que ele está dando esperanças a todos os jogadores e fãs asiáticos, e espero que ele consiga ir ainda mais longe do que agora", afirmou.

Park teve uma carreira de sucesso na , tendo jogado oito temporadas na primeira divisão, conquistando quatro títulos da Premier League e uma taça da Champions League com a United.

Ele também venceu duas vezes a com o , além de ter desempenhado um papel importante na memorável trajetória da Coréia do Sul às semifinais da como co-anfitrião com o em 2002.



Isso poderia deixar Park como candidato como o melhor jogador asiático, mas ele não acredita que ele ou Son mereçam essa honra.

Em vez disso, Park aponta para Cha Bum-kun, um atacante que atuou na nos anos 70 e 80 para o Eintracht e o .

"Para mim, não sou eu, não ele, mas Cha Bum-kun. Precisamos esperar e ver se o Son pode superar o Cha no futuro. Pessoalmente, espero que Son possa ir além de Cha, porque isso significaria que a Coréia do Sul continua produzindo os melhores jogadores asiáticos", afirmou.

“Para isso, espero que Son tenha o título de 'melhor jogador asiático de todos os tempos' no futuro, completou.