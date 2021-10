Substituído, Dudu se revolta com Abel Ferreira: "todo jogo ele me tira"

Atacante saiu de campo para a entrada de Gustavo Scarpa e não gostou

Substituído aos 24 minutos do segundo tempo na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Internacional, neste domingo (17), Dudu mostrou insatisfação com o técnico Abel Ferreira.

Ao deixar o gramado para a entrada de Gustavo Scarpa, o atacante, segundo relatos do repórter da TV Globo, emissora que transmitou a partida ao vivo, esbravejou a seguinte frase:

"Não dá, todo jogo ele me tira".

Dos últimos 10 jogos do Palmeiras, Dudu foi substituído em 7, começou 1 no banco de reservas e nos outros 2 completou os 90 minutos. Diante do Internacional, neste domingo, ele disputou 70 minutos. Na última rodada, contra o Bahia, 78.

Na derrota para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, Dudu ficou os 90 mibutos em campo. Diante do América-MG, ele saiu aos 80. Contra o Juventude, começou no banco de reservas e entrou aos 63.

Na Copa Libertadores, diante do Atlético-MG, no Mineirão, Dudu disputou 82 minutos e anotou o gol da classificação para a final da Copa Libertadores. No jogo anterior, pelo Brasileirão, diante do Corinthians, ele saiu aos 60.

Já na primeira partida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, Dudu saiu disputo 65 minutos. Um jogo antes, diante da Chapecoense, no Braisleirão, ele jogou 86 minutos.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, o Palmeiras chegou aos 43 pontos e ocupa neste momento a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro.