Sport Recife x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Clássico das Multidões está marcado para este sábado (18), em duelo atrasado da quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV

Depois de vencer o Santa Cruz por 2 a 0, pela última rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport volta a enfrentar o adversário na tarde deste sábado (18), às 17h30 (de Brasília), na Arena Pernambuno, em duelo atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta.

Empatado com o Fortaleza, com 15 pontos cada, o Sport pode se isolar na liderança do Grupo A do Nordestão. No torneio, registra cinco vitórias e uma derrota, enquanto o Santa Cruz vem de eliminação da Copa do Brasil para o América-MG por 1 a 0. Na Copa do Nordeste, aparece em quinto, com oito pontos e está a dois do Náutico, equipe que fecha o G-4 do Grupo B.

Em 117 jogos disputados entre as equipes, o Sport registra 45 vitórias, contra 37 do Santa Cruz, além de 35 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Campeonato Pernambucano 2023, o Leão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Eduardo, Thyere, Chico e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.

Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo, Gabriel Yanno e Marcus Carioca; Daniel Pereira, Arthur e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?