Sport estuda Milton Cruz para assumir o departamento de futebol em 2023

Profissional das divisões de base do São Paulo chegaria à Ilha do Retiro como chefe do esporte

O Sport ainda estuda a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), mas já avalia nomes para a próxima temporada. A diretoria tem Milton Cruz, hoje assessor técnico do São Paulo, como principal nome para assumir o departamento de futebol, como soube a GOAL com uma fonte ligada ao clube.

O presidente Yuri Romão gostaria de contar com profissional do Tricolor paulista à frente do futebol na Ilha do Retiro. O desejo do mandatário é que ele se torne o chefe da pasta, com liberdade para tomar decisões referentes ao esporte.

Milton Cruz teria carta branca e liberdade até superior àquela que teve no São Paulo dos anos 2000, quando o time se sagrou tricampeão brasileiro e venceu Libertadores e Mundial de Clubes.

À época, ele tinha cargo fixo no departamento de futebol e tinha a incumbência de atuar nos bastidores do esporte, indicando reforços e trabalhando na promoção de jovens das divisões de base para o elenco profissional.

Milton Cruz já trabalhou no Sport como atleta, entre 1985 e 1986, e como técnico, entre 2019 e 2020. Esta seria a terceira passagem do profissional no clube.

A ida do profissional para o Sport seria parte de uma transformação do clube, que estuda o projeto de SAF, com investimento na modernização da Ilha do Retiro e de outras áreas do clube.