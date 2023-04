Sport Recife x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pelo jogo de ida da segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e CRB se enfrentam na tarde desta quinta-feira (27), a partir das 15h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil sub-17. A volta está marcada para o dia 4 de maio, em Alagoas. A partida não teve transmissão confirmada.

Durante a fase inicial do torneio, o Sport venceu o SCP por 3 a 2, enquanto o CRB superou o Fluminense por 4 a 0. Vale lembrar que o Palmeiras detém o recorde de maior número de conquistas, com três títulos, seguido por São Paulo e Flamengo, que estão empatados na segunda posição, com dois títulos cada.

Prováveis escalações

Sport Recife sub-17: Erick; Francisco, José Vinicius, Pedro Lima, Adriel, Samuel, Vinicios, Pedro, Micael, Dedezinho, Fernandinho.

CRB sub-17: Enzo Ferreira; Thierry, Willian, Ruy, Gabriel Barbosa, Erick, Enzo Cunha, Theylon, Jean Pierre, Fabricio, Arthur Mota.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?