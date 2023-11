Sport x Atlético-GO: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo G-4, o Sport enfrentará o Atlético-GO na noite desta sexta-feira (10), a partir das 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Pressionado com duas derrotas consecutivas, o Sport contará com o apoio de sua torcida para o confronto decisivo. Com 59 pontos, o Leão ocupa a quinta posição da Série B, enquanto o Atlético-GO fecha o G-4, com 60.

"Esse é o pedido. Pra que nesse momento haja união, apoio. Sabemos que juntos temos tendência de estarmos mais próximo dos nossos objetivos. Fica esse recado pro torcedor. Vamos entrar com sangue nos olhos na sexta-feira pra que a gente possa conquistar, com um bom futebol, a vitória. E de fato colocar o coração no bico da chuteira mesmo e representar essa camisa do jeito que a gente já fez em muitas e muitas partidas neste ano", afirmou Ronaldo.

Do outro lado, o Atlético-GO também registra duas derrotas nos últimos dois jogos disputados e busca a recuperação para seguir no G-4. Depois do Leão, a equipe terá pela frente o Mirassol e o Guarani.

"Sabemos o quanto vai ser difícil, o time deles tem muita qualidade e vai jogar em casa, com apoio da torcida, o que vai dificultar ainda mais. Mas é focar no jogo e entrar o mais concentrado possível. Vamos fazer uma boa partida para tentar sair com a vitória.", afirmou Alix.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 14 jogos disputados entre as equipes, foram quatro vitórias para cada lado, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Dragão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Dênis; Ewerthon, Chico, Rafael Thyere, Felipinho; Fabinho, Pedro Martins, Jorginho; Alan Ruiz, Edinho e Diego Souza. Técnico: Enderson Moreira.

Atlético-GO: Ronaldo; Renan Silva, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Lucas Esteves; Matheus Sales, Baralhas, Shaylon; Matheus Regis, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Rodrigo Soares, Kelvin e Dodô vão cumprir suspensão.

Quando é?