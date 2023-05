Sport x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida da semi; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Athletico-PR se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), na Ilha do Retiro, em Recife, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Sport avançou para as semifinais do torneio após uma série de vitórias impressionantes. Na primeira fase, derrotou o CSP por 3 a 2, garantindo sua passagem para o mata-mata do torneio. Nas oitavas de final, o time eliminou o CRB com um placar agregado de 9 a 3, enquanto nas quartas venceur o Fast por 11 a 2 no placar agregado.

Já o Athletico-PR, na primeira fase, avançou ao derrotar o Barra-SC por 2 a 0. Nas oitavas de final, conquistou uma vitória convincente de 11 a 1 sobre o Gramadense, e nas quartas superou o Atlético-MG com um placar agregado de 8 a 3.

Prováveis escalações

Sport sub-17: Erick, Lima, Meykson, Samuel, J. Vinicius, Dedezinho, Micael, Adriel, Fernandinho, Rangel e Cowboy. Técnico: Luan Moreira.

Athletico-PR sub-17: Maksym; Dayvisson, Guilherme Back, Arthur, João Vitor, Dudu, João Cruz, Kauan Augusto, Lucas Marezi Henrique Poniewas, Sorriso. Técnico: Rodrigo Bellão.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?