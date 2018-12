Spartak anuncia Ayrton Lucas, que vibra: “feliz e honrado”

O jovem de 21 anos foi um dos destaques do Tricolor em 2018

O Spartak de Moscou anunciou, nesta segunda-feira (17), a contratação do lateral-direito Ayrton Lucas, do Fluminense.

A equipe russa pagou algo em torno de 7 milhões de euros (R$ 31 milhões). Detentor de 50% dos direitos, o Fluminense deve ficar com algo em torno de R$ 15,5 milhões.

Através das redes sociais, Ayrton Lucas agradeceu ao Fluminense e vibrou pelo acordo com o Spartak: “Estou muito feliz e honrado”, disse. “Agradeço por todo o esforço para me contratar e vou honrar isso me dedicando ao máximo para defender o clube e evoluir cada vez mais. Vamos com tudo!”.