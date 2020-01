Sortudo? Dybala diz: "Sou o único que divide vestiário com Cristiano Ronaldo e Messi"

Jogador fala sobre o privilégio em poder atuar com a dupla, mas não diz quem é o melhor: "não posso responder a isso"

O sonho de muitos quando entram para o mundo do futebol é poder se destacar ao ponto de ser contratados por grandes equipes e, assim, poder atuar ao lado das estrelas do momento nos gramados. A maioria, entanto, não consegue. Porém, há um argentino que tem a "sorte" em poder atuar lado de ninguém mais, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo e Messi. E ele é Paulo Dybala.

O argentino atua ao lado do português na , e ao lado do conterrâneo na seleção Albiceleste e entrevista ao jornal inglês falou sobre o o raro privilégio.



(Foto: Getty Images)

"Sou o único jogador que compartilha um vestiário com ambos", afirmou, saindo em defesa dos craques. "As pessoas só vêem a ponta do iceberg, não vêem o trabalho de baixo e não ganharam tudo o que ganharam porque tiveram sorte", completou.

(Foto: Getty Images)

Dybala - que chegou a dizer que "é difícil jogar ao lado de Messi" - fugiu, no entanto, da grande pergunta: quem é melhor, o argentino ou o português?

"Eu sei, as pessoas têm que perguntar. Mas precisam saber o que vou dizer. Quem é o melhor? Eu não posso responder a isso", finalizou.