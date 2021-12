Sorteio da Liga Europa 2021/22: quando é, como funciona e quem são os classificados?

A fase de grupos da Liga Europa chegou ao fim nesta quinta-feira (9) e foram definidas as equipes classificadas para a fase de mata-mata da competição.

E a Goal mostra pra você todos os detalhes que cercam a etapa decisiva!

Quando será o sorteio?

O sorteio será realizado na segunda-feira (13 de dezembro), às 16h30 (de Brasília), na sede da UEFA, na Suíça.

Como funciona o sortio da fase eliminatória?

De acordo com o regulamento da Liga Europa, os segundos colocados dos grupos da competição irão enfrentar os terceiros colocados da Liga dos Campeões. Quem vencer a disputa irá medir força diante dos campeões dos grupos da Liga Europa nas oitavas de final.

Além disso, equipes do mesmo país não poderão se enfrentar, com os times da Liga Europa com a vantagem de decidir os confrontos em casa.

Já os terceiros colocados na fase de grupos da Liga Europa irão disputar a Liga Conferência seguindo a mesma regra.

Quais equipes estão classificadas?



Pote 1 (Europa League): Glasgow Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Sporting de Braga, Betis e Dínamo de Zagreb.

Pote 2 (Champions League): Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla e Zenit.

Equipes classificadas diretamente para as oitavas de final: Lyom, Monaco, Spartak Moscou, Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha, Bayer Leverkusen e West Ham.