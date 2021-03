Sorteio da fase de grupos da Libertadores: quando é e como os times foram divididos

A maior parte dos classificados já está definido, veja como tudo funciona

A Libertadores ainda está na disputa de sua fase preliminar, que decidirá os quatro últimos classificados para a fase de grupos. Enquanto isso, os quatro potes para o sorteio vão ganhando forma, com aqueles que já estão garantidos na competição.

Ao todo, a fase de grupos da Libertadores da América terá 32 times, divididos em oito grupos, de acordo com um sorteio realizado pela Conmebol. A maior parte dos times, 28, chegam direto nesta fase, enquanto outros quatro passam pela chamada Pré-Libertadores antes.

Quando é o sorteio da fase de grupos da Libertadores?

A Conmebol agendou a definição dos oito grupos para o dia 9 de abril de 2021, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

O sorteio, porém, acontece dias antes da definição dos quatro clubes classificados através da Pré-libertadores - os jogos de volta da terceira fase da rodada preliminar estão marcados para os dias 13, 14 e 15 de abril. Desta forma, as bolinhas que representam estes times estão marcados com G1, G2, G3 e G4, de acordo com as chaves dos duelos.

Atlético Nacional, Libertad, Grêmio, Independiente del Valle, Junior Barranquilla, Bolívar, Santos e San Lorenzo são os times que ainda buscam vaga na fase de grupos pela Pré-Libertadores.

Como os times são divididos para o sorteio?

Os 32 times são divididos em quatro potes, de acordo com as posições no ranking de clubes da Conmebol do dia 1 de fevereiro de 2021. Além disso, o Palmeiras, campeão da edição 2020 da Libertadores, vai direto para o Pote 1, como cabeça de chave do primeiro grupo, e o Defensa y Justicia, campeão da última Sul-Americana, vai para o Pote 2, independentemente de suas colocações.

O Pote 1, com Palmeiras e os oito classificados à Libertadores com melhor colocação no ranking, definirá os cabeças de chave de cada um dos oito grupos. Já estão garantidos neste pote:

Palmeiras (Grupo A por ser o atual campeão) - 4º colocado do ranking

River Plate (ARG) - 1º colocado no ranking

Boca Juniors (ARG) - 2º colocado no ranking

Nacional (URU) - 5º colocado no ranking

Flamengo - 6º colocado no ranking

Cerro Porteño (PAR) - 11º colocado no ranking

Olímpia (PAR) - 12º colocado no ranking

*São Paulo ou Peñarol ficam com a última vaga

O Pote 2, com Defensa y Justicia já garantido, define os times da "segunda linha” do grupo, com os oitos colocados subsequentes no ranking da Conmebol. São eles:

Internacional - 18º colocado no ranking

Atlético-MG - 19º colocado no ranking

Independiente Santa Fé (COL) - 21º colocado no ranking

Racing (ARG) - 22º colocado no ranking

LDU (EQU) - 26º colocado no ranking

Universidad Católica (CHI) - 30º colocado no ranking

Defensa y Justicia (ARG) (campeão da Copa Sul-Americana) - 37º colocado no ranking

*São Paulo ou Barcelona (EQU) ficam com a última vaga

O Pote 3 define os times da "terceira linha” de cada um dos grupos e tem:

Vélez Sarsfield (ARG) - 33º colocado no ranking

Sporting Cristal (PER) - 35º colocado no ranking

América de Cali (COL) - 36º colocado no ranking

Fluminense - 39º colocado no ranking

The Strongest (BOL) - 40º colocado no ranking

Universitario (PER) - 46º colocado no ranking

Deportivo Táchira (VEN) - 60º colocado no ranking

*Barcelona (EQU) ou Argentinos Juniors ficam com a última vaga

No Pote 4 estão os quatro piores classificados para a fase de grupos e mais os quatro times que vêm da Pré-Libertadores. São eles:

Argentino Juniors (ARG) - 81º colocado no ranking (pode ir para o Pote C, dependendo do classificado uruguaio)

Deportivo La Guaira (VEN) - 127º colocado no ranking

Unión La Calera (CHI) - 128º colocado no ranking

Always Ready (BOL) - 145º colocado no ranking

G1 (classificado da fase preliminar) - Atlético Nacional (COL) ou Libertad (PAR)

G2 (classificado da fase preliminar) - Grêmio ou Independiente del Valle (EQU)

G3 (classificado da fase preliminar) - Junior Barranquilla (COL) ou Bolívar (BOL)

G4 (classificado da fase preliminar) - Santos ou San Lorenzo (ARG)

A definição do último time de cada pote depende da definição do último classificado do Uruguai, que pode ser Peñarol - que por seu ranking entraria no Pote A, empurrando sempre o último time do pote para baixo -, Rentistas (250º) ou Montevideo City Torque (sem ranking) - que iriam direto para o Pote 4, subindo o Argentinos Juniors para o Pote 3