Onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021?

Chaveamento da principal competição sul-americana será conhecido nesta sexta-feira (9), às 13h (de Brasília)

A Conmebol Libertadores já começou e restam pouco jogos para conhecermos todas as equipes classificadas para a fase de grupos da competição. No entanto, os grupos serão sorteados antes mesmo do fim das preliminares.

O sorteio será realizado nesta sexta-feira, 9 de abril, às 13h (de Brasília). O evento será realizado em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol.

Confira tudo sobre o sorteio.

Os torcedores e "secadores" dos times classificados para a fase de grupos da Libertadores poderão acompanhar a transmissão em diversos canais. Na TV fechada, o evento será exibido pela Fox Sports, detendora dos direitos de transmissão da competição. Nivaldo Prieto, Osvaldo Pascoal e Zinho participam comentam.

Na internet, há diversas opções para quem quiser assistir ao sorteio. A página da Libertadores no Facebook exibe a definição do chaveamento. O site do SBT, detentor dos direitos da competição na TV aberta, transmite com André Galvão e Mauro Beting nos comentários.

Ainda na internet, Marcelo Hazan e Alê Xavier comentam o evento que será exibido também na página oficial da Libertadores na Twitch.

Quais os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021?

Pote 1

Palmeiras

Flamengo

São Paulo

Boca Juniors (ARG)

River Plate (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Olimpia (PAR)

Nacional (URU)

Pote 2

Atlético-MG

Internacional

Defensa y Justicia (ARG)

Racing (ARG)

Universidad Católica (CHI)

Independiente Santa Fé (COL)

LDU (EQU)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Pote 3

Fluminense

Argentinos Juniors (ARG)

Vélez Sarsfield (ARG)

The Strongest (BOL)

América de Cali (COL)

Sporting Cristal (PER)

Universitario (PER)

Deportivo Táchira (VEN)

Pote 4

Always Ready (BOL)

Unión La Calera (CHI)

Rentistas (URU)

Deportivo La Guaíra (VEN)

San Lorenzo (ARG) ou Santos

Grêmio ou Independiente del Valle (EQU)

ou Independiente del Valle (EQU) Atlético Nacional (COL) ou Libertad (PAR)

Bolívar (BOL) ou Junior (COL)

Lembrando que times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da competição, exceto nos casos de classificação via Pré-Libertadores. Ou seja, Santos e Grêmio, por exemplo, podem cair nos grupos das demais equipes brasileiras.

O Palmeiras, como campeão da última edição, é o único time que já conhece seu pote antes mesmo do sorteio. O Alviverde será cabeça de chave no Grupo A.