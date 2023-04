SKA Brasil x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela estreia do Paulistão sub-20; veja como acompanhar na internet

O São Paulo visita o SKA Brasil na manhã deste domingo (16), a partir das 10h (de Brasília), no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, pela primeira rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FPF pelo canal no YouTube (@futebolpaulista), na internet.

Sem vencer há cinco jogos (quatro derrotas e um empate), o São Paulo busca reencontrar o caminho da vitória justamente na estreia do Estadual, enquanto o SKA Brasil não entra em campo desde a segunda quinzena de janeiro. Na ocasião empatou sem gols com o Internacional na Copinha.

Vale lembrar que o São Paulo soma nove títulos e agora busca conquistar o décimo título Estadual, tendo vencido o troféu em 1954, 1955, 1956, 1987, 1995, 1999, 2000, 2011 e 2016. Na última temporada temporada, a equipe foi eliminada nas semifinais.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: Leandro; Maik, Arthur Yan, Kazin e João Douglas; Iba, Rodriguinho, Maioli, João Adriano, Faisal e Talles Wander.

SKA Brasil sub-20: a atualizar.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Ska Brasil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?