Shakhtar anuncia Marlon e chega a 12 brasileiros no elenco

O Shakhtar Donetsk ainda tem os atacantes Marlos e Junior Moraes no elenco. No entanto, esse jogadores são naturalizados ucranianos.

O Shakthar Donesk anunciou a contratação do brasileiro Marlon, ex-Fluminense que estava no Sassuolo. O zagueiro saiu do Brasil para seguir sua carreira no Barcelona, mas sua passagem não durou muito tempo na Espanha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jogador de 25 anos assina um contrato de cinco temporadas com o clube. Segundo a imprensa italiana a negociação gira em torno de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 71 milhões).

Em entrevista ao canal oficial do clube, o zagueiro contou sobre como é trabalhar com o técnico Roberto de Zerbi novamente: "Acho que isso é uma vantagem para mim e, provavelmente, para toda a equipe. Mesmo assim, já entendo as ideias do treinador e posso passá-las para outras pessoas. Acho que isso nos ajudará a concretizar as ideias do treinador."

A equipe sempre foi conhecida por essa legião de brasileiros no time. O volante Fernandinho, capitão do Manchester City na última temporada, atuou pelo clube por sete temporadas. Douglas Costa, que recentemente chegou a Grêmio, também se destacou pelo clube.

Com a chegada de Marlon, o clube Ucraniano chega a 12 brasileiros no elenco sem contar com mais dois jogadores brasileiros que foram naturalizados ucranianos. A torcida do Internacional deve lembrar que Taison estava no Shakthar, antes de acertar seu retorno ao colorado.

Recentemente, o time anunciou a contratação de Pedrinho, ex-Corinthians que estava no Benfica. Outro jogador conhecido pela torcida corinthiana é Dentinho, que inclusive já recebeu muitas sondagens para retornar ao Parque São Jorge.

Veja a lista dos brasileiros no Shakthar Donesk:

Zagueiros

Marlon

Vitão

Laterais

Ismaily

Marquinhos Cipriano

Dodô

Meias

Marcos Antônio

Alan Patrick

Maycon

Pedrinho

Atacantes

Dentinho

Fernando

Tetê

O Shakhtar ainda tem os atacantes Marlos, ex-São Paulo, e Junior Moraes, ex-Santos. No entanto, esse jogadores são naturalizados ucranianos.