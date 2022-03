Shakhtar aceita negociar Pedrinho; Corinthians tem interesse em retorno

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está disposto a negociar Pedrinho no mercado da bola. O estafe do jogador escutou, nesse domingo (6), que os europeus estão dispostos a liberá-lo por empréstimo ou em definitivo, mesmo que ainda não tenham discutido valores para a sua saída do clube. O Corinthians tem interesse em sua contratação e, inclusive, já fez contato com os representantes do atleta, de acordo com apuração da GOAL.

A procura dos paulistas ocorreu ainda na semana passada. Na ocasião, o presidente Duílio Monteiro Alves foi o responsável por procurá-lo. O mandatário entrou em contato com o estafe do atacante para checar a sua situação em meio ao conflito bélico entre Rússia e Ucrânia.

Apesar da procura corintiana, o empresário de Pedrinho pediu cautela para que a situação fosse resolvida com o Shakhtar Donetsk. Houve uma reunião por virtual na tarde desse domingo para tratar sobre o assunto. Em meio à conversa, os agentes de Pedrinho escutaram que o Shakhtar está disposto a liberá-lo até em definitivo no mercado da bola.

O atacante, revelado pelas divisões de base do Corinthians, tem contrato até 30 de junho de 2025. O seu compromisso foi firmado em julho do ano passado, em negociação que contou com a participação do empresário Giuliano Bertolucci.

O atleta de 23 anos foi adquirido por 18 milhões de euros pelos ucranianos em julho de 2021. Ele defendia as cores do Benfica, de Portugal, antes de ir para a Ucrânia.

Desde a sua chegada ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Pedrinho somou 19 partidas, com quatro gols marcados e duas assistências concedidas. O atacante desperta interesse de outros clubes do Brasil e do futebol europeu.

Hoje há um movimento, liderado por representantes de atletas (agentes e advogados), para que UEFA, FIFA e outras federações permitam realocar os jogadores dos clubes ucranianos em mercados já fechados. Das principais janelas, há apenas quatro abertas até o momento: Japão, Brasil, China e Estados Unidos.