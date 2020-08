Sevilla x Manchester United: onde assistir ao vivo, escalações e mais da semifinal da Liga Europa

Espanhóis e ingleses duelam na Alemanha neste domingo para definir o primeiro finalista da competição continental

A Liga Europa está na reta decisiva! Neste domingo, às 16h (de Brasília), o primeiro finalista sai do duelo entre o , maior campeão do torneio, com cinco títulos, e o poderoso .

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Manchester United DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL RheinEnergieStadion, em Colônia ( ) HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Solskjaer e Lopetegui, técnicos de United e Sevilla / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o jogaço em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SEVILLA

O time andaluz vem em ótima fase, já soma 19 partidas de invencibilidade e promete não se intimidar diante do gigante inglês. "Nos dedicamos ao futebol para jogar partidas como esta", disse o zagueiro Koundé.

O técnico Julen Lopetegui deve manter dois brasileiros como titulares: O zagueiro Diego Carlos, que chegou do , da , no início da temporada e se firmou, e o volante Fernando, ex- .

Provável escalação do : Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguilón; Jordán, Fernando e Banega; Suso, En-Nesiry e Ocampos.

MANCHESTER UNITED

A exemplo do rival espanhol, o United vive excelente fase. Comandados por Bruno Fernandes, artilheiro da com 11 gols, os Diabos Vermelhos só perderam um dos 13 jogos disputados pós-paralisação do futebol pela pandemia do novo coronavírus.

Contra o Sevilla, o técnico Ole-Gunnar Solksjaer espera romper uma "maldição" das semifinais. O time caiu nesta fase na Inglesa (contra o Manchester City) e na Copa da (contra o ) nesta temporada. Romero deve novamente ser o titular do gol, com De Gea no banco.

Provável escalação do United: Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Williams; Matic, Pogba e Bruno Fernandes; Greenwood, Martial e Rashford.

