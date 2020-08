Sevilla x Inter: títulos europeus têm protagonismo de brasileiros

Brasileiros se destacaram em conquistas recentes dos finalistas da Liga Europa

Inter de Milão e Sevilla decidem a Liga Europa nesta sexta-feira com uma boa coleção de conquistas europeias e uma coincidência, o grande protagonismo brasileiro. Falar dos títulos continentais do é passar pela geração de Daniel Alves e Luís Fabiano, assim como visitar a história da Inter é lembrar de nomes como Jair da Costa, Júlio César e Ronaldo.

Desta vez, só um lado tem representantes do , com o zagueiro Diego Carlos e o meio-campista Fernando defendendo o clube espanhol. No elenco italiano, nenhum brasileiro.

Confira quais são os brasileiros campeões europeus por ou Sevilla!

Inter 1964

Jair da Costa jogando pela Inter Milão Década 60_HIGH_4321_00 pic.twitter.com/BeWw0FAakX — raffaele galdi (@raffaelegaldi) April 17, 2018

No primeiro título europeu da , a Copa dos Campeões da Europa de 1963-64, Jair da Costa era o camisa 7, titular do ataque na vitória por 3 a 1 sobre o , em Viena. O campeão do mundo com a seleção brasileira em 1962 se transferiu para o futebol italiano depois do Mundial do .

Inter 1965

Bicampeonato da Inter, bicampeonato para Jair da Costa, agora com direito a gol do título na vitória por 1 a 0 sobre o , em Milão.

Inter 1998

A Inter conquistou três vezes a Copa da UEFA. Em 1991 e em 1994, não tinha brasileiros no elenco, mas em 1998 eles eram fundamentais: naquele time bem sul-americano, Zé Elias jogava no meio e Ronaldo fazia de tudo na frente. A final em Paris terminou 3 a 0 sobre a , com Ronaldo melhor em campo e autor de um golaço.

Sevilla 2006

Brasileiros 🇧🇷 campeões da com o Sevilla:



Daniel Alves, Luís Fabiano, Adriano, Renato (2006 e 2007)



Cicinho (2014)



Mariano (2016) — André Meirelles (@ameirelles2) August 21, 2020

O primeiro título europeu do Sevilla, a Copa da UEFA 2005-06 conquistada com goleada de 4 a 0 sobre o , teve quatro brasileiros em campo na final em Eindhoven: Daniel Alves era o titular da lateral-direita, Adriano jogava aberto pelo lado esquerdo, Luís Fabiano marcou dois gols na decisão e o meio-campista Renato entrou no segundo tempo.

Sevilla 2007

No ano seguinte, o mesmo expediente, agora em título da Copa da UEFA nos pênaltis contra o , em Glasgow. Daniel Alves, Adriano e Luís Fabiano titulares, Renato saindo do banco.

Inter 2010

Quando a Inter voltou a conquistar a , a defesa era bem brasileira. Em 2010, na vitória por 2 a 0 sobre o em Madrid, o time tinha Júlio César no gol, Maicon na lateral-direita e Lúcio na zaga. Outro brasileiro naquele elenco era Mancini, que chegou a jogar um jogo no começo da campanha, em setembro de 2009, mas no verão trocou de time e foi atuar no rival .

Sevilla 2014

O time do Sevilla que bateu o Benfica de Jorge Jesus (recheado de brasileiros) na final da de 2013-14 tinha apenas um brasileiro no elenco: o lateral Cicinho, ex- . O jogador se recuperava de lesão e não participou de nenhuma partida naquela temporada.

Sevilla 2016

Nos título de 2015, nenhum brasileiro, mas em 2016, o terceiro seguido e o quinto na história da Copa da UEFA/Liga Europa, a lateral-direita voltou a ter um representante do país: Mariano era o titular da linha de defesa na vitória por 3 a 1 sobre o , na Basileia.