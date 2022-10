Sevilla x Copenhague: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Em busca da primeira vitória na UCL, equipes entram em campo nesta terça-feira (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem vencer na Champions League, Sevilla e Copenhague entram em campo neste domingo (25), às 13h45 (de Brasília), no Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, em duelo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Vindo de derrota para o rival Real Madrid no Campeonato Espanhol, o Sevilla busca a recuperação na UCL. Na terceira posição do Grupo G, a equipe soma apenas dois pontos (dois empates e duas derrotas), cinco atrás do Borussia Dortmund, que aparece na vice-liderança.

O técnico Jorge Sampaoli deve realizar algumas mudanças na equipe com as entradas de Rafa Mir, Thomas Delaney e Papu Gomez.

Do outro lado, o Copenhague, na lanterna do grupo, também com dois pontos, não terá Marko Stamenic, lesionado. Assim, Paul Mukairu pode aparecer entre os titulares.

Na segunda rodada da fase de grupos da UCL 22/23, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável COPENHAGE: Grabara; Khocholava, Boilesen, Jensen; Jalert, Mukairu, Lerager, Kristiansen; Haraldsson, Claesson, Daramy.

Escalação do provável SEVILLA: Bono; Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Delaney, Jordan, Torres; Gomez, Mir, Lamela.

Desfalques

Sevilla

Tanguy Nianzou, Marcos Acuna, Karim Rekik, Fernando e Jesus Manuel Corona, lesionados, estão fora do jogo.

Copenhague

Paul Mukairu, Akinkunmi Amoo, Zeca, Nicolai Boilesen e Andreas Cornelius, machucados, são desfalques.

Quando é?

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán – Sevilla, ESP

• Arbitragem: BENOIT BASTIEN (árbitro), HICHAM ZAKRANI e AURELIEN BERTHOMIEU (assistentes), JEREMIE PIGNARD (quarto árbitro) e WILLY DELAJOD (AVAR)