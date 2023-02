Sergipe x Vitória ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela terceira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Sergipe e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), no Batistão, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Depois de empatar com o Jacuipense por 1 a 1 na última rodada do Baianão, o Vitória volta as atenções para a Copa do Nordeste em busca da primeira vitória no torneio. Na rodada de estreia empatou com o Santa Cruz por 1 a 1, e na sequência perdeu para o CSA por 3 a 1.

Do outro lado, o Sergipe, que vem de derrota para o Confiança por 1 a 0 no Campeonato Segipano, registra dois revés (para o CRB e Fortaleza) e uma vitória (sobre o Atlético-BA) no Nordestão. No Grupo B, soma três pontos.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra uma ampla vantagem. São 14 vitórias, contra apenas três do Vitórias, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Nordestão 2017, o Vitória venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sergipe: Dida; Wander, Pablo, Alisson, Miguel, Magno, Fabiano, Danielzinho, Pedro Henrique, Braga, Afonso.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes (Eduardo), Rodrigo Andrade, Gegê, Diego Torres; Gegê, Léo Gamalho e Thiago Lopes.

Desfalques

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?