"Sergio Ramos não deixará o PSG", diz agente do zagueiro

Sergio Ramos não pensa em abandonar o PSG, apesar de ter começado a vida no gigante francês atormentado por lesões, de acordo com o seu irmão e agente, Rene Ramos.

O zagueiro ainda não jogou um minuto pelos líderes da Ligue 1 desde que saiu do Real Madrid devido a um problema persistente na panturrilha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Isso levou a especulações de que o defensor poderia concordar com uma rescisão antecipada de seu contrato, mas esses rumores foram descartados.

Ramos jogou apenas cinco partidas neste ano devido a problemas físicos, mas ainda havia grande expectativa quando ele mudou para o PSG após deixar o Real Madrid ao final de seu contrato.

No entanto, o jogador de 35 anos não conseguiu entrar em forma, sofrendo outro contratempo no mês passado, depois de parecer que estava finalmente pronto para fazer a sua tão esperada estreia.

Esta última lesão gerou rumores na mídia francesa de que o PSG estava pronto para concordar com a rescisão antecipada de seu contrato.



Sergio Ramos não pretende deixar o PSG (Foto: Getty Images)

Ramos assinou um lucrativo contrato de dois anos com os gigantes da Ligue 1 e, apesar de seus consideráveis ​​recursos financeiros, o clube parecia não querer ter um ativo tão caro deixado de lado. Rene Ramos rejeitou essa especulação, insistindo que o veterano seguirá na França.

"Sergio Ramos não está planejando se aposentar ou quebrar o seu contrato. Não há dúvida sobre Sergio [Ramos]. É um problema físico, ele jogará quando puder", disse ao jornal El Mundo.

Uma atualização oficial do clube ecoou as palavras de Rene, com o PSG confirmando que Sergio Ramos tem volta aos treinos prevista para a próxima semana.

Se for capaz de treinar sem problemas, ele pode fazer sua tão esperada estreia contra o Nantes imediatamente após a pausa internacional, em 20 de novembro.

A equipe de Mauricio Pochettino superou sua ausência, vencendo 11 das 13 primeiras partidas da Ligue 1, abrindo uma vantagem de 10 pontos no topo da tabela.

Eles também parecem prestes a se classificar para a fase eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA, já que atualmente estão em segundo lugar atrás do Manchester City no Grupo A, quatro pontos à frente do terceiro colocado Club Brugge.