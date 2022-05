Sem Santos, Diego Alves vivia expectativa por nova oportunidade, mas PS garantiu Hugo na Copa do Brasil

Goleiro mais vitorioso da história recente do Flamengo, Diego Alves vive situação difícil no clube. O jogador passou a ser a terceira opção no setor e soma apenas dois jogos na temporada. Com a lesão de Santos, que deve ficar pelo menos três semanas afastado dos gramados, ele vive a expectativa de ganhar uma nova chance, mas por enquanto, a decisão de Paulo Sousa é manter Hugo.

Com a chegada de Santos, a comissão técnica decidiu fazer uma espécie de rodízio no gol, Hugo ficou com o Brasileirão e o arqueiro, recém contratado, com as Copas. O camisa 20, no entanto, sofreu uma lesão de grau dois na coxa e será desfalque nas próximas partidas, a começar pelo jogo desta quarta-feira (11), diante do Altos, na Copa do Brasil.

Diante deste cenário, Diego Alves vivia a expectativa de ganhar uma nova oportunidade, mas após o jogo contra o Botafogo, Paulo Sousa garantiu que o escolhido é Hugo Souza. O jovem goleiro falhou na partida diante do Botafogo e recebeu muitas críticas dos torcedores, mas tem a confiança da comissão técnica e é é visto como um goleiro pronto e com muita margem de crescimento.

Segundo soube a GOAL, Diego Alves está chateado com a falta de oportunidades, mas não pensa deixar o Flamengo neste momento. O goleiro tem contrato até dezembro e deseja cumprir. Na última janela de transferências, o staff do atleta recebeu consultas informais de São Paulo e Internacional, mas ele deixou claro que não pretendia ouvir nada e queria seguir no Rubro-Negro.

Diego vem treinando bem e não teve qualquer problema com Paulo Sousa. A relação dele com a comissão técnica é apenas profissional, sem muita aproximação. O goleiro já admitiu que não entende os motivos de ter poucas oportunidades.

Segudou apurou a GOAL, a ideia da diretoria era dar a Paulo Sousa a missão de fazer uma renovação na equipe e o técnico tomou algumas decisões de maneira abrupta, mas alinhado com a direção. Diego não está nos planos da comissão técnica para a próxima temporada e, por isso, não deve ter o contrato renovado.

A última vez que Diego Alves entrou em campo foi no dia 27 de fevereiro, diante do Resende, pelo Campeonato Carioca. O goleiro acabou falhando nos dois gols e foi muito criticado. Antes, ele havia entrado em campo diante do Madureira, também no Carioca.