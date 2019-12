Sem Luxemburgo, quem vai ser o próximo técnico do Vasco?

De Mano Menezes a Eduardo Barroca, confira os nomes que poderiam ocupar a área técnica em São Januário

Apesar dos pedidos da torcida vascaína, Vanderlei Luxemburgo comunicou nesta sexta-feira (13) que não seguirá em São Januário para a temporada 2020.

“Para deixar claro, a minha proposta de renovação, não teve como principal aspecto o lado financeiro. Sei das dificuldades financeiras do e fiz uma proposta dentro da realidade que eu entendo não afetar o lado financeiro Clube”, escreveu em carta aberta de despedida postada em seu Instagram.

“Porém pelo trabalho realizado esse ano, que para um clube do tamanho do da Gama foi pouco, sou ambicioso e me permito pensar grande, tenho objetivo de buscar sempre conquistas e títulos, o que me faz pensar no todo, por isso preferi deixar o presidente a vontade”.

Desta forma, agora o Vasco da Gama precisa pensar em quem será o treinador para a próxima temporada.

Quem será o novo técnico do Vasco?

O principal treinador que está no mercado, neste momento, é Mano Menezes, demitido do no final da temporada. Entretanto, é difícil imaginar que hoje o Cruz-Maltino consiga oferecer boas condições financeiras para o gaúcho.

Solari e mais: os técnicos estrangeiros livres no mercado

Nomes como Eduardo Barroca, valorizado pelo bom trabalho feito em meados de 2019 pelo , e que também fez sucesso no , na , pode ser uma boa opção.

Confira aqui outros treinadores brasileiros que poderiam ser opção para o Gigante da Colina e que no momento estão sem clubes.