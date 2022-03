Sem clube desde a saída do Cruzeiro, Pará negocia com o Avaí

O Avaí tem interesse na contratação do lateral direito Pará, de 36 anos, no mercado da bola. Os catarinenses iniciaram tratativas para contar com o veterano no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O defensor, que rescindiu com o Santos ao fim da temporada passada, esteve perto de uma transferência para o Cruzeiro. Os mineiros chegaram a anunciar o jogador no mercado da bola, mas recuaram sobre o acordo após a chegada de Ronaldo Fenômeno à gestão — o empresário do atleta tem indiferenças com Paulo André, braço direito de R9.

Sem clube, o jogador recebeu proposta do Athletic, clube do interior de Minas Gerais que conta com o atacante Ricardo Oliveira, mas deu preferência para uma proposta vinda da Série A ou da Série B. O Avaí, que retornou à elite do futebol nacional, foi o principal interessado em contar com o defensor na janela de transferências.

Existe uma negociação em curso para que o lateral direito de 36 anos chegue à Ressacada nos próximos dias. Ele aceitou iniciar tratativas com o clube e aguarda uma posição oficial para assinar o seu novo compromisso.