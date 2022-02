Sem acordo com o Santos, Luan segue buscando clube para 2022

Ex-Atlético-MG, o atacante Luan esteve muito perto de acertar a transferência para o Santos. A negociação era costurada para contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais 12 meses, mas esfriou na última sexta-feira (4) por questões salariais, e o atleta de 31 anos segue livre no mercado da bola. Ele era um pedido do técnico Fábio Carille à diretoria de futebol.

Como estava perto de acordo para defender as cores do time da Baixada Santista, Luan havia descartado todos os demais interessados em contar com o seu futebol nesta janela de transferências — América-MG, Ceará e Internacional demonstraram intenção de buscá-lo, mas não fizeram oferta formal.

Mais artigos abaixo

Neste momento, o jogador não tem conversas com outros clubes para a sequência da temporada, conforme apurado pela GOAL. O jogador autorizou o seu estafe a buscar clubes no Brasil para 2022.

A sua intenção é permanecer no Brasil após a saída do V-Varen Nagasaki, do Japão, clube que defendeu nas duas últimas temporadas. Ele gostaria de jogar em uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro e pretende um contrato com no mínimo dois anos de duração. Na Vila Belmiro, aceitou um vínculo com período menor porque havia cláusula para renovação automática em seu compromisso.

Luan fez 49 partidas em sua passagem pelo futebol asiático, com sete gols marcados e três assistências. Ele foi ídolo do Atlético-MG, time em que conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e três edições do Campeonato Mineiro.