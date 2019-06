Seleção do Chile é o "porto seguro" de Alexis Sánchez

Após temporada fraca pelo Manchester United, jogador se recupera de lesão e estreia com gol na Copa América

Alexis Sánchez mostrou que, se tem mesmo alguma equipe em que se sente confortável em campo, é a seleção do . De cabeça, o atacante marcou um dos gols na vitória por 4 a 0 sobre o na estreia da nesta segunda-feira (17) e segue encabeçando a lista como o maior artilheiro da história da La Roja, agora com 42 gols em 125 partidas disputadas.

O fato chama atenção, já que Sánchez, em um ano e meio de - atual clube do jogador - não conseguiu corresponder às expectativas, tendo perdido a titularidade na equipe desde Ole Solskjaer assumiu o comando.

Na temporada 2018/19, o chileno sofreu com lesões e participou apenas de 27 partidas pelos Diabos Vermelhos, com dois gols marcados e quatro assistências distribuídas.



(Foto: Getty Images)

No entanto, a seleção do Chile parece mesmo ser o "porto seguro" de Alexis Sánchez. Um dos líderes do elenco, é visível o modo como o jogador se doa em campo e se sente à vontade para dar suas arrancadas, dribles e balanças as redes, como já o fez na estreia da Copa América.

"Todos tivemos um grande desgaste. Estou contente porque ganhamos um jogo muito importante. Estive um mês e meio com uma lesão no tornozelo. É algo que nunca havia acontecido comigo. Na seleção cuidaram muito de mim", disse o jogador em conversa com a imprensa após o jogo.

"Nos primeiros 45 minutos isso me custou um pouco, me afobei. No segundo tempo, tive mais vontade e me senti melhor. Temos que continuar encontrando o ponto de futebol. Não temos que relaxar para o que está por vir e agora temos que pensar no outro jogo. Temos que estar bem e focados para avançar no torneio", concluiu.

Com Sánchez "pegando fogo", a seleção chilena mostrou que irá brigar para conquistaro tricampeonato da competição continental. O próximo adversário da La Roja será o , na quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), em Salvador.