Se Volpi sair, quem pode ser o goleiro do São Paulo em 2020?

Tricolor paulista tem até 31 de dezembro para pagar a primeira parcela e exercer a opção de compra, mas as finanças do clube não estão das melhores

O se encaminha para o final do ano com uma grande dúvida para 2020: quem será o goleiro do Tricolor para 2020? O desejo da torcida e da diretoria é muito claro: todos querem Tiago Volpi, porém, a questão financeira pode causar dificuldades na negociação.

Tiago Volpi foi negociado com o São Paulo junto ao , do , ainda nos últimos dias de 2018. Seu empréstimo entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019. No contrato de empréstimo, há uma cláusula que dá a opção de compra para o Tricolor. O preço de compra do goleiro é de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões). O São Paulo tem até 31 de dezembro para efetuar o pagamento de metade desse valor.

A outra metade pode ser paga em quatro parcelas trimestrais: a primeira em junho de 2020 e a última em junho de 2021.

A situação financeira do Tricolor, porém, não é das melhores. Caso não consiga vender nenhum jogador até o último dia desse ano, o clube paulistano fecha a temporada com um déficit de R$ 180 milhões.

Para piorar toda a situação, o Tricolor se viu com a deplorável situação do goleiro Jean, que agrediu sua esposa, enquanto passavam férias nos . A diretoria agiu rápido e se posicionou dizendo que o contrato do atleta será rescindido assim que as férias acabarem. Um goleiro que pouco jogou e custou R$ 10 milhões aos cofres da entidade.

Por mais que a contratação em definitivo de Tiago Volpi seja prioridade máxima, existe a possibilidade da negociação não acontecer. Por isso, o Tricolor pode ter que procurar outras opções para a defesa da baliza.

Fruto da base

O São Paulo pode contar com Lucas Perri, goleiro revelado pela base tricolor em Cotia.

O arqueiro de 22 anos é visto como um atleta promissor. Entre janeiro e junho de 2019, Perri passou no , equipe da Premier League. Por lá foi reserva de Vicente Guaita e não atuou um minuto sequer.

É um jogador que já está no elenco e pode herdar uma vaga, caso o clube não consiga nenhuma negociação a contento.

Opções do mercado