"Se nos vaia, está vaiando seu país", Daniel Alves

Jogador volta a falar sobre o tema e vê Seleção mais "conectada" ao torcedor

Depois de criticar as vaias recebidas pela na estreia da , contra a , o lateral-direito, Daniel Alves, afirmou que vê a equipe mais "conectada" com a torcida.

O capitão do , que marcou um dos gols na vitória por 5 a 0 sobre o , neste sábado (22), em Itaquera, voltou a falar sobre o tema e aproveitou para mandar uma nova mensagem.

"A gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia chegar pela constância e pelo equilíbrio que a gente está fazendo no trabalho. Eu acredito que a gente vem crescendo do primeiro pro segundo para o terceiro jogo. Está muito claro que quando se ganha você pode conectar a torcida. Eu acredito que esse é o caminho", disse em entrevista ao SporTV.

"Eu falei antes que a gente está representando um país. Se você nos vaia, está vaiando o seu país. Então já se viu que quando estamos conectados, quando estamos juntos o resultado vem, a energia é positiva. É isso que a gente quer", completou.

(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Com 36 anos e 47 dias, Dani Alves se tornou o jogador brasileiro mais velho a marcar em um jogo da Copa América. Além disso, o lateral não balançava as redes pela Seleção desde março de 2016. Para o jogador, a goleada dará confiança ao elenco para o restante da Copa América.

"Quando você consegue fazer o gol, consegue ter tranquilidade de dar sequência no jogo, e quando o gol não aparece, parece que gera ansiedade. Não pode ter essa ansiedade, no final das contas, a gente está aqui, faz nosso trabalho, e só a gente fazendo o nosso trabalho para se conectar com o nosso povo", finalizou.